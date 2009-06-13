Море внутри Чего вам больше всего не хватает в такую адскую жару в Москве??? Конечно же моря. Вот и в Москве открылось новое заведение "Море внутри". место просто восхитительное. Несмотря на то, что находится это заведение в центре, попав туда, окунаешься в тишину и покой. очень расслабляющее местечко!