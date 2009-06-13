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МЫ В СОЦСЕТЯХ

На крыше «Авиапарка» снова откроется глэмпинг с бассейном и развлечениями

Ночь на троих обойдется в 4 500 рублей

На крыше «Авиапарка» снова откроется глэмпинг с бассейном и развлечениями

Каким будет жилой комплекс с мостами и садами на крыше на Рязанском проспекте

На крыше также появятся детские и спортивные площадки

Каким будет жилой комплекс с мостами и садами на крыше на Рязанском проспекте

На крыше «Гастрофермы» откроется площадка «Смотровая» с летними концертами и лекциями

Даты первых мероприятий объявят в ближайшее время

На крыше «Гастрофермы» откроется площадка «Смотровая» с летними концертами и лекциями

Два человека погибли из-за падения снега с крыш в Москве

Мужчина скончался в НИИ имени Склифосовского после нескольких дней лечения

Два человека погибли из-за падения снега с крыш в Москве

На Якиманской набережной открылось футбольное пространство на крыше

На площадке будут проводить соревнования по футболу, вечеринки, трансляции матчей, турниры и мастер-классы

На Якиманской набережной открылось футбольное пространство на крыше

На Болотной набережной открылось кафе на крыше Fantomas Rooftop

Заведение открыли владельцы закрытого клуба Сhâteau de Fantômas

На Болотной набережной открылось кафе на крыше Fantomas Rooftop

В торговом центре «Парк 11» открывается пространство для отдыха «Арт-Крыша»

Здесь будут каждый день показывать фильмы и сериалы, для чего на «Арт-Крыше» установили четыре экрана

В торговом центре «Парк 11» открывается пространство для отдыха «Арт-Крыша»

Внешний вид (Киев): Роман Гавриш, управляющий партнёр агентства Аimbulance
Внешний вид (Киев): Роман Гавриш, управляющий партнёр агентства Аimbulance Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид (Киев): Роман Гавриш, управляющий партнёр агентства Аimbulance

Внешний вид (Киев): Роман Гавриш, управляющий партнёр агентства Аimbulance
Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.

Итоги недели: деревья на Тверской, городской курорт Artplay, запрет рекламы на строительных сетках The Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров.

Итоги недели: деревья на Тверской, городской курорт Artplay, запрет рекламы на строительных сетках

На крыше Британской школы дизайна появится пляжная зона и кафе На территории Artplay хотят открыть пространство на крыше, где можно будет перекусить, поиграть в бадминтон, искупаться в бассейне и послушать музыку

На крыше Британской школы дизайна появится пляжная зона и кафе

Романтический вечер на крыше пятизвездочного отеля Настоящим романтикам, готовым достать с неба звезду, пятизвездочный отель «Swissotel Красные Холмы» предлагает романтический ужин на крыше отеля с панорамным видом на Москву.

Романтический вечер на крыше пятизвездочного отеля

Море внутри
Море внутри Чего вам больше всего не хватает в такую адскую жару в Москве??? Конечно же моря. Вот и в Москве открылось новое заведение "Море внутри". место просто восхитительное. Несмотря на то, что находится это заведение в центре, попав туда, окунаешься в тишину и покой. очень расслабляющее местечко!
Море внутри

Море внутри
Чего вам больше всего не хватает в такую адскую жару в Москве??? Конечно же моря. Вот и в Москве открылось новое заведение "Море внутри". место просто восхитительное. Несмотря на то, что находится это заведение в центре, попав туда, окунаешься в тишину и покой. очень расслабляющее местечко!