На крыше «Авиапарка» снова откроется глэмпинг с бассейном и развлечениями
Ночь на троих обойдется в 4 500 рублей
Каким будет жилой комплекс с мостами и садами на крыше на Рязанском проспекте
На крыше также появятся детские и спортивные площадки
На крыше «Гастрофермы» откроется площадка «Смотровая» с летними концертами и лекциями
Даты первых мероприятий объявят в ближайшее время
Два человека погибли из-за падения снега с крыш в Москве
Мужчина скончался в НИИ имени Склифосовского после нескольких дней лечения
На Якиманской набережной открылось футбольное пространство на крыше
На площадке будут проводить соревнования по футболу, вечеринки, трансляции матчей, турниры и мастер-классы
На Болотной набережной открылось кафе на крыше Fantomas Rooftop
Заведение открыли владельцы закрытого клуба Сhâteau de Fantômas
В торговом центре «Парк 11» открывается пространство для отдыха «Арт-Крыша»
Здесь будут каждый день показывать фильмы и сериалы, для чего на «Арт-Крыше» установили четыре экрана