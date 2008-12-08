В день летнего солнцестояния пройдет дневная вечеринка All Day I Dream
Гостей просят одеться в образе с фестивалей Coachella или Burning Man
«Крыша мира» проводит 23–25 сентября вечеринку закрытия
На вечеринке выступит техно-дуэт из Берлина Âme, а также Kristian Raedle и Innervisions
В клубе «Крыша мира» 24 января пройдёт Concept Market
На маркете будут представлены около 50 российских брендов
Хеллоуин в Москве: 10 вечеринок Ряженые, приезжие звёзды, модные дизайнеры, режиссёры и декораторы на хеллоуинских вечеринках в Москве.
Хеллоуин в Москве: 10 вечеринок Ряженые, приезжие звёзды, модные дизайнеры, режиссёры и декораторы на хеллоуинских вечеринках в Москве.
Планы на выходные: 26−28 апреля Субботник The Village, ночь с Хантером Томпсоном, фестиваль «Другое кино», новые выставки в «Гараже» и Мультимедиа Арт Музее, ярмарки и вечеринки в числе заметных событий выходных.
Планы на выходные: 26−28 апреля Субботник The Village, ночь с Хантером Томпсоном, фестиваль «Другое кино», новые выставки в «Гараже» и Мультимедиа Арт Музее, ярмарки и вечеринки в числе заметных событий выходных.
Планы на выходные: 19−21 апреля Четыре новые выставки в «Манеже», Vogue в «Пушкинском», «Библионочь» и «Ночь пожирателей рекламы», сеты U.N.K.L.E. и Tiefschwarz, ярмарки и концерты в числе заметных событий выходных.
Планы на выходные: 19−21 апреля Четыре новые выставки в «Манеже», Vogue в «Пушкинском», «Библионочь» и «Ночь пожирателей рекламы», сеты U.N.K.L.E. и Tiefschwarz, ярмарки и концерты в числе заметных событий выходных.
Посторонним вход воспрещен: фейсконтрольщики об отмене фейсконтроля Московские фейсконтрольщики рассказали The Village, почему нельзя отменять фейсконтроль
KRISHA MIRA Наверное самое закрытое и загадочно место Москвы, открывшееся в 2006 году. Популярность Крыши Мира объяснима именно ее недоступностью и актуальной музыкой. Главным отличием клуба является отсутствие face контроля, огромное количество слухов и небылиц и бескомпромиссный MNML. Актуальность клуба подорвали околотусовочные персонажи г.Москвы, любители пафоса и шелковых платьев. Но все...