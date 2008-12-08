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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В день летнего солнцестояния пройдет дневная вечеринка All Day I Dream

Гостей просят одеться в образе с фестивалей Coachella или Burning Man

В день летнего солнцестояния пройдет дневная вечеринка All Day I Dream

«Крыша мира» проводит 23–25 сентября вечеринку закрытия

На вечеринке выступит техно-дуэт из Берлина Âme, а также Kristian Raedle и Innervisions

«Крыша мира» проводит 23–25 сентября вечеринку закрытия

В клубе «Крыша мира» 24 января пройдёт Concept Market

На маркете будут представлены около 50 российских брендов

В клубе «Крыша мира» 24 января пройдёт Concept Market

Хеллоуин в Москве: 10 вечеринок
Хеллоуин в Москве: 10 вечеринок Ряженые, приезжие звёзды, модные дизайнеры, режиссёры и декораторы на хеллоуинских вечеринках в Москве.
Хеллоуин в Москве: 10 вечеринок

Хеллоуин в Москве: 10 вечеринок
Ряженые, приезжие звёзды, модные дизайнеры, режиссёры и декораторы на хеллоуинских вечеринках в Москве.

Планы на выходные: 26−28 апреля
Планы на выходные: 26−28 апреля Субботник The Village, ночь с Хантером Томпсоном, фестиваль «Другое кино», новые выставки в «Гараже» и Мультимедиа Арт Музее, ярмарки и вечеринки в числе заметных событий выходных.
Планы на выходные: 26−28 апреля

Планы на выходные: 26−28 апреля
Субботник The Village, ночь с Хантером Томпсоном, фестиваль «Другое кино», новые выставки в «Гараже» и Мультимедиа Арт Музее, ярмарки и вечеринки в числе заметных событий выходных.

Планы на выходные: 19−21 апреля
Планы на выходные: 19−21 апреля Четыре новые выставки в «Манеже», Vogue в «Пушкинском», «Библионочь» и «Ночь пожирателей рекламы», сеты U.N.K.L.E. и Tiefschwarz, ярмарки и концерты в числе заметных событий выходных.
Планы на выходные: 19−21 апреля

Планы на выходные: 19−21 апреля
Четыре новые выставки в «Манеже», Vogue в «Пушкинском», «Библионочь» и «Ночь пожирателей рекламы», сеты U.N.K.L.E. и Tiefschwarz, ярмарки и концерты в числе заметных событий выходных.

Посторонним вход воспрещен: фейсконтрольщики об отмене фейсконтроля Московские фейсконтрольщики рассказали The Village, почему нельзя отменять фейсконтроль

Посторонним вход воспрещен: фейсконтрольщики об отмене фейсконтроля

KRISHA MIRA Наверное самое закрытое и загадочно место Москвы, открывшееся в 2006 году. Популярность Крыши Мира объяснима именно ее недоступностью и актуальной музыкой. Главным отличием клуба является отсутствие face контроля, огромное количество слухов и небылиц и бескомпромиссный MNML. Актуальность клуба подорвали околотусовочные персонажи г.Москвы, любители пафоса и шелковых платьев. Но все...

KRISHA MIRA