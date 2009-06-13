Итоги недели: деревья на Тверской, городской курорт Artplay, запрет рекламы на строительных сетках The Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров.
Итоги недели: деревья на Тверской, городской курорт Artplay, запрет рекламы на строительных сетках The Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров.
На крыше Британской школы дизайна появится пляжная зона и кафе На территории Artplay хотят открыть пространство на крыше, где можно будет перекусить, поиграть в бадминтон, искупаться в бассейне и послушать музыку
На крыше Британской школы дизайна появится пляжная зона и кафе На территории Artplay хотят открыть пространство на крыше, где можно будет перекусить, поиграть в бадминтон, искупаться в бассейне и послушать музыку
Романтический вечер на крыше пятизвездочного отеля Настоящим романтикам, готовым достать с неба звезду, пятизвездочный отель «Swissotel Красные Холмы» предлагает романтический ужин на крыше отеля с панорамным видом на Москву.
Романтический вечер на крыше пятизвездочного отеля Настоящим романтикам, готовым достать с неба звезду, пятизвездочный отель «Swissotel Красные Холмы» предлагает романтический ужин на крыше отеля с панорамным видом на Москву.
Море внутри Чего вам больше всего не хватает в такую адскую жару в Москве??? Конечно же моря. Вот и в Москве открылось новое заведение "Море внутри". место просто восхитительное. Несмотря на то, что находится это заведение в центре, попав туда, окунаешься в тишину и покой. очень расслабляющее местечко!