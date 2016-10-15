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Закусочная и бар Nomi в Калашном переулке
Закусочная и бар Nomi в Калашном переулке Окономияки, куриная кожа, удон и саке в новом японском месте
Закусочная и бар Nomi в Калашном переулке

Закусочная и бар Nomi в Калашном переулке
Окономияки, куриная кожа, удон и саке в новом японском месте