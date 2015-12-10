«Мы не воспринимаем плохие кофейни как конкурентов» Ксения Мандрик — о том, как заработать несколько миллионов за лето на кофе
«Мы не воспринимаем плохие кофейни как конкурентов» Ксения Мандрик — о том, как заработать несколько миллионов за лето на кофе
Кафе «Дринкит» на 2-й Звенигородской улице Необычные сырники, «дримкрим» и «секретное» печенье недалеко от улицы 1905 года
Кафе «Дринкит» на
2-й Звенигородской улице Необычные сырники, «дримкрим» и «секретное» печенье недалеко от улицы 1905 года
Команда проекта «Дринкит» открывает свою первую кофейню
В меню: эспрессо (100 рублей), американо (120 рублей), капучино (150–200 рублей), какао (150 рублей) и чаи