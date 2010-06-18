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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В России начнут продавать Барби с витилиго и протезами

Цены на куклы пока не известны

В России начнут продавать Барби с витилиго и протезами

На ВДНХ открылся Музей кукол

Первая выставка посвящена русским монархам

На ВДНХ открылся Музей кукол

Производитель Барби выпустил гендерно-нейтральные куклы. Милонов уже собрался запретить их экспорт

Пока даже неизвестно, собираются ли создатели продавать новые игрушки в России

Производитель Барби выпустил гендерно-нейтральные куклы. Милонов уже собрался запретить их экспорт

В Музее Востока пройдет выставка японских кукол

Там представят работы художницы Оно Хацуко

В Музее Востока пройдет выставка японских кукол

«Как я трахнул куклу в легальном борделе»

«Как я трахнул куклу в легальном борделе»Автор The Village отправился изучать резиновых женщин в adult-отель, а в итоге изучил себя

«Как я трахнул куклу в легальном борделе»

«Как я трахнул куклу в легальном борделе»
Автор The Village отправился изучать резиновых женщин в adult-отель, а в итоге изучил себя

В апреле на Тишинке пройдет выставка инопланетных кукол и плюшевых мишек

Гостям покажут более 50 тысяч экземпляров со всего мира

В апреле на Тишинке пройдет выставка инопланетных кукол и плюшевых мишек

В Москве пройдет фестиваль театров кукол

На мероприятии выступят коллективы со всей России

В Москве пройдет фестиваль театров кукол

Запретить продажу «кукол-монстров» в Москве

Речь идёт об игрушках, которые будут признаны психологами опасными для развития детей

Запретить продажу «кукол-монстров» в Москве

Почему кукла Барби потеряла популярность
Почему кукла Барби потеряла популярность У производителя известных на весь мир сексапильных кукол компании Mattel трудные времена. The Village выяснил, в чём причина
Почему кукла Барби потеряла популярность

Почему кукла Барби потеряла популярность
У производителя известных на весь мир сексапильных кукол компании Mattel трудные времена. The Village выяснил, в чём причина

Как делают игрушки

Как делают игрушкиThe Village продолжает узнавать, как делают разные вещи. В этот раз мы решили посмотреть на производство одной из старейших российских фабрик игрушек «Весна» в Кирове и рассказать, как делают кукол

Как делают игрушки

Как делают игрушки
The Village продолжает узнавать, как делают разные вещи. В этот раз мы решили посмотреть на производство одной из старейших российских фабрик игрушек «Весна» в Кирове и рассказать, как делают кукол

Создатель «Барби с нормальным телом» собирает деньги на её производство

Дизайнеру потребуются $95 000, чтобы выпустить 5 000 кукол

Создатель «Барби с нормальным телом» собирает деньги на её производство

Цифра дня: 35% родителей готовы купить своему ребёнку куклу-монстра из гробика

Интерес детей к игрушечным монстрам встревожил Уральский родительский комитет, который теперь предлагает убрать их из продажи

Цифра дня: 35% родителей готовы купить своему ребёнку куклу-монстра из гробика

В московских детских садах появятся куклы-инвалиды Заммэра Людмила Швецова предложила при помощи кукол воспитывать у маленьких москвичей чувство толерантности к людям с ограниченными возможностями.

В московских детских садах появятся куклы-инвалиды

Попасть в сказку! Недалеко от Риги есть небольшой городок Прейли!

Попасть в сказку!