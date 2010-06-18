Производитель Барби выпустил гендерно-нейтральные куклы. Милонов уже собрался запретить их экспорт
Пока даже неизвестно, собираются ли создатели продавать новые игрушки в России
«Как я трахнул куклу в легальном борделе»Автор The Village отправился изучать резиновых женщин в adult-отель, а в итоге изучил себя
«Как я трахнул куклу в легальном борделе» Автор The Village отправился изучать резиновых женщин в adult-отель, а в итоге изучил себя
В апреле на Тишинке пройдет выставка инопланетных кукол и плюшевых мишек
Гостям покажут более 50 тысяч экземпляров со всего мира
Запретить продажу «кукол-монстров» в Москве
Речь идёт об игрушках, которые будут признаны психологами опасными для развития детей
Почему кукла Барби потеряла популярность У производителя известных на весь мир сексапильных кукол компании Mattel трудные времена. The Village выяснил, в чём причина
Как делают игрушкиThe Village продолжает узнавать, как делают разные вещи. В этот раз мы решили посмотреть на производство одной из старейших российских фабрик игрушек «Весна» в Кирове и рассказать, как делают кукол
Как делают игрушки The Village продолжает узнавать, как делают разные вещи. В этот раз мы решили посмотреть на производство одной из старейших российских фабрик игрушек «Весна» в Кирове и рассказать, как делают кукол
Создатель «Барби с нормальным телом» собирает деньги на её производство
Дизайнеру потребуются $95 000, чтобы выпустить 5 000 кукол
Цифра дня: 35% родителей готовы купить своему ребёнку куклу-монстра из гробика
Интерес детей к игрушечным монстрам встревожил Уральский родительский комитет, который теперь предлагает убрать их из продажи