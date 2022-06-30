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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В России захотели снова выпускать десятирублевые и пятирублевые купюры

В России захотели снова выпускать десятирублевые и пятирублевые купюры

ЦБ показал новую сторублевую банкноту
30 июня 2022

ЦБ показал новую сторублевую банкноту

Как считают, проверяют и уничтожают деньги

Как считают, проверяют и уничтожают деньгиЧто происходит с монетами и купюрами в кассовом центре Банка России

Как считают, проверяют и уничтожают деньги

Как считают, проверяют и уничтожают деньги
Что происходит с монетами и купюрами в кассовом центре Банка России

Некоторые банкоматы перестали принимать пятитысячные купюры из-за массового вброса фальшивок

Проблема затронула банкоматы со старыми устройствами для проверки купюр

Некоторые банкоматы перестали принимать пятитысячные купюры из-за массового вброса фальшивок

Сколько банкоматов не принимают купюры на 200 и 2 тысячи рублей

Новыми банкнотами до сих пор нельзя оплатить в терминале поездку на метро

Сколько банкоматов не принимают купюры на 200 и 2 тысячи рублей

Продавцов будут штрафовать за отказ принимать новые банкноты

Это ущемляет права потребителей

Продавцов будут штрафовать за отказ принимать новые банкноты

Сервис для проверки новых банкнот

Приложение определяет подлинность купюр номиналом 200 и 2 тысячи рублей

Сервис для проверки новых банкнот

Обвинения Gett к «Яндекс.Такси», недостатки новых купюр и новый оператор каршеринга

Все самые важные события этого дня — в регулярной подборке The Village

Обвинения Gett к «Яндекс.Такси», недостатки новых купюр и новый оператор каршеринга

«В монополии лучше»: Как твиттер отреагировал на новые купюры
«В монополии лучше»: Как твиттер отреагировал на новые купюры Собрали самые яркие комментарии о банкнотах номиналом 200 и 2 тысячи рублей
«В монополии лучше»: Как твиттер отреагировал на новые купюры

«В монополии лучше»: Как твиттер отреагировал на новые купюры
Собрали самые яркие комментарии о банкнотах номиналом 200 и 2 тысячи рублей

Напечатать ограниченную серию купюр номиналом 10 тысяч рублей с Путиным

С такой инициативой выступил работодатель дочери Пескова

Напечатать ограниченную серию купюр номиналом 10 тысяч рублей с Путиным

Центробанк выпустит пластиковые купюры номиналом 100 рублей

Выпуск банкнот приурочат к чемпионату мира по футболу

Центробанк выпустит пластиковые купюры номиналом 100 рублей

Центробанк показал символы банкнот номиналом 200 и 2 000 рублей

Деньги поступят в обращение в конце 2017 года

Центробанк показал символы банкнот номиналом 200 и 2 000 рублей

Определились победители голосования за изображения на купюрах 200 и 2 000 рублей (обновлено)

Сами банкноты планируют выпустить в России к концу 2017 года

Определились победители голосования за изображения на купюрах 200 и 2 000 рублей (обновлено)

Центробанку пожаловались на принудительное голосование за дизайн новых купюр

Регулятор уже проверяет сообщения о накрутке голосов за символы из Казани

Центробанку пожаловались на принудительное голосование за дизайн новых купюр

Дизайнеры придумывают идеальную двухтысячную купюру

Дизайнеры придумывают идеальную двухтысячную купюруКандинский, Мандельштам и медведи на новых российских банкнотах

Дизайнеры придумывают идеальную двухтысячную купюру

Дизайнеры придумывают идеальную двухтысячную купюру
Кандинский, Мандельштам и медведи на новых российских банкнотах

В России появятся купюры в 200 и 2 000 рублей

Купюры нового номинала войдут в оборот в 2017 году

В России появятся купюры в 200 и 2 000 рублей