Как считают, проверяют и уничтожают деньгиЧто происходит с монетами и купюрами в кассовом центре Банка России
Как считают, проверяют и уничтожают деньги Что происходит с монетами и купюрами в кассовом центре Банка России
Некоторые банкоматы перестали принимать пятитысячные купюры из-за массового вброса фальшивок
Проблема затронула банкоматы со старыми устройствами для проверки купюр
Сколько банкоматов не принимают купюры на 200 и 2 тысячи рублей
Новыми банкнотами до сих пор нельзя оплатить в терминале поездку на метро
Сервис для проверки новых банкнот
Приложение определяет подлинность купюр номиналом 200 и 2 тысячи рублей
Обвинения Gett к «Яндекс.Такси», недостатки новых купюр и новый оператор каршеринга
Все самые важные события этого дня — в регулярной подборке The Village
«В монополии лучше»: Как твиттер отреагировал на новые купюры Собрали самые яркие комментарии о банкнотах номиналом 200 и 2 тысячи рублей
Напечатать ограниченную серию купюр номиналом 10 тысяч рублей с Путиным
С такой инициативой выступил работодатель дочери Пескова
Центробанк выпустит пластиковые купюры номиналом 100 рублей
Выпуск банкнот приурочат к чемпионату мира по футболу
Центробанк показал символы банкнот номиналом 200 и 2 000 рублей
Деньги поступят в обращение в конце 2017 года
Определились победители голосования за изображения на купюрах 200 и 2 000 рублей (обновлено)
Сами банкноты планируют выпустить в России к концу 2017 года
Центробанку пожаловались на принудительное голосование за дизайн новых купюр
Регулятор уже проверяет сообщения о накрутке голосов за символы из Казани
Дизайнеры придумывают идеальную двухтысячную купюруКандинский, Мандельштам и медведи на новых российских банкнотах
Дизайнеры придумывают идеальную двухтысячную купюру Кандинский, Мандельштам и медведи на новых российских банкнотах
В России появятся купюры в 200 и 2 000 рублей
Купюры нового номинала войдут в оборот в 2017 году