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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Курс доллара опустился ниже 62 рублей, евро — ниже 64
обновлено30 мая 2022

Курс доллара опустился ниже 62 рублей, евро — ниже 64

Курс доллара вырос до 64 рублей, евро — до 68
обновлено26 мая 2022

Курс доллара вырос до 64 рублей, евро — до 68

Курс доллара опустился ниже 57 рублей впервые с марта 2018 года
24 мая 2022

Курс доллара опустился ниже 57 рублей впервые с марта 2018 года

Курс доллара опустился ниже 68 рублей впервые с марта 2020 года
4 мая 2022

Курс доллара опустился ниже 68 рублей впервые с марта 2020 года

ЦБ снизил курс доллара до 95,66 рубля, евро — 105,27
обновлено25 марта 2022

ЦБ снизил курс доллара до 95,66 рубля, евро — 105,27

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Покупать валюту на бирже Чтобы сэкономить деньги на обмене
Покупать валюту на бирже

Покупать валюту на бирже
Чтобы сэкономить деньги на обмене

Табло курса валют
Табло курса валют Уже запрещены в России, но вы наверняка их еще видите
Табло курса валют

Табло курса валют
Уже запрещены в России, но вы наверняка их еще видите

Насколько подорожали авиабилеты на осень
Насколько подорожали авиабилеты на осень И как на это повлияло падение рубля
Насколько подорожали авиабилеты на осень

Насколько подорожали авиабилеты на осень
И как на это повлияло падение рубля

Курс доллара достиг минимума с 2015 года

На торгах на Московской бирже стоимость американской валюты опустилась ниже 55 рублей

Курс доллара достиг минимума с 2015 года

Минэкономразвития улучшило прогноз по курсу рубля

Ведомство ожидает, что в среднем показатель в 2017 году составит 59,7 рубля

Минэкономразвития улучшило прогноз по курсу рубля

Официальный курс доллара вновь достиг 60 рублей

В прошлый раз стоимость американской валюты находилась на этой отметке в феврале

Официальный курс доллара вновь достиг 60 рублей

Глава Минэкономразвития скорректировал прогноз по курсу рубля

В министерстве считают укрепление рубля одним из рисков для экономического роста

Глава Минэкономразвития скорректировал прогноз по курсу рубля

Доллар обновил годовой максимум

Курс американской валюты превысил 72 рубля на фоне снижения цен на нефть

Доллар обновил годовой максимум

Курс доллара превысил 69 рублей впервые с сентября

Евро сейчас стоит больше 74,5 рублей, цены на нефть при этом падают

Курс доллара превысил 69 рублей впервые с сентября