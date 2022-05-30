Курс доллара достиг минимума с 2015 года
На торгах на Московской бирже стоимость американской валюты опустилась ниже 55 рублей
Минэкономразвития улучшило прогноз по курсу рубля
Ведомство ожидает, что в среднем показатель в 2017 году составит 59,7 рубля
Официальный курс доллара вновь достиг 60 рублей
В прошлый раз стоимость американской валюты находилась на этой отметке в феврале
Глава Минэкономразвития скорректировал прогноз по курсу рубля
В министерстве считают укрепление рубля одним из рисков для экономического роста
Доллар обновил годовой максимум
Курс американской валюты превысил 72 рубля на фоне снижения цен на нефть
Курс доллара превысил 69 рублей впервые с сентября
Евро сейчас стоит больше 74,5 рублей, цены на нефть при этом падают