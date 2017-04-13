Глава Минэкономразвития скорректировал прогноз по курсу рубля В министерстве считают укрепление рубля одним из рисков для экономического роста
Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что при сохранении текущих цен на нефть к концу года курс рубля опустится до 62 рублей за доллар. Об этом сообщает ТАСС.
Глава Минэкономразвития также отметил, что годовая инфляция в России снизилась до 4,2 %, что «лучше любых прогнозов, которые были в начале года».
В министерстве считают, что при текущем курсе рубля инфляция будет снижаться быстрее, а экономика расти медленнее. «Одним из рисков для экономического роста в текущем году мы считаем серьезное ужесточение денежно-кредитных условий в виде комбинации роста ставок в реальном выражении и серьезного укрепления рубля», — сообщил Орешкин.
Неделю назад глава Минэкономразвития прогнозировал 63–64 рубля за доллар при нефти около 55 долларов за баррель.
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