Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что при сохранении текущих цен на нефть к концу года курс рубля опустится до 62 рублей за доллар. Об этом сообщает ТАСС.



Глава Минэкономразвития также отметил, что годовая инфляция в России снизилась до 4,2 %, что «лучше любых прогнозов, которые были в начале года».

В министерстве считают, что при текущем курсе рубля инфляция будет снижаться быстрее, а экономика расти медленнее. «Одним из рисков для экономического роста в текущем году мы считаем серьезное ужесточение денежно-кредитных условий в виде комбинации роста ставок в реальном выражении и серьезного укрепления рубля», — сообщил Орешкин.