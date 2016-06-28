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Шеф-повар готовит очень вкусную лапшу быстрого приготовления
Шеф-повар готовит очень вкусную лапшу быстрого приготовления Как прокачать свой обед до ресторанного уровня
Шеф-повар готовит очень вкусную лапшу быстрого приготовления

Шеф-повар готовит очень вкусную лапшу быстрого приготовления
Как прокачать свой обед до ресторанного уровня

Как делают лапшу быстрого приготовления

Как делают лапшу быстрого приготовления The Village съездил на завод, где делают «Роллтон» и Big Bon, и узнал, из чего производят лапшу, почему она волнистая

Как делают лапшу быстрого приготовления

Как делают лапшу быстрого приготовления
The Village съездил на завод, где делают «Роллтон» и Big Bon, и узнал, из чего производят лапшу, почему она волнистая