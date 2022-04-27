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МЫ В СОЦСЕТЯХ

YouTube удалил канал блогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова за «нарушение правил сообщества»

YouTube удалил канал блогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова за «нарушение правил сообщества»

Кринж дня: Видеоролик с рекламой России для иностранцев — водка, дешевый газ и no cancel culture

Кринж дня: Видеоролик с рекламой России для иностранцев — водка, дешевый газ и no cancel culture

«360»: TikTok полностью разблокируют в России 27 сентября

«360»: TikTok полностью разблокируют в России 27 сентября

Кринж дня: Фейковый Зеленский, который объявил о капитуляции словами «Ахмат — сила»

Кринж дня: Фейковый Зеленский, который объявил о капитуляции словами «Ахмат — сила»

27 апреля 2022

Видеопроект Romb заблокировали во «ВКонтакте»

«Начинаем либо с глаз, либо с паха»: Женская самозащита при помощи крав-мага
«Начинаем либо с глаз, либо с паха»: Женская самозащита при помощи крав-мага Новое видео на канале The Village
«Начинаем либо с глаз, либо с паха»: Женская самозащита при помощи крав-мага

«Начинаем либо с глаз, либо с паха»: Женская самозащита при помощи крав-мага
Новое видео на канале The Village

«Островок коммунизма»: Что такое «Карусель Заря»?
«Островок коммунизма»: Что такое «Карусель Заря»? Рассказываем в новом видео
«Островок коммунизма»: Что такое «Карусель Заря»?

«Островок коммунизма»: Что такое «Карусель Заря»?
Рассказываем в новом видео

30 ноября 2021

«Газпром-медиа» запустил видеосеть Yappy. Она очень похожа на TikTok

«Без доверия ничего не получится»
Спецпроект
«Без доверия ничего не получится» Как родители популярных тиктокеров относятся к их творчеству
«Без доверия ничего не получится»
Спецпроект

«Без доверия ничего не получится»
Как родители популярных тиктокеров относятся к их творчеству

«Художник никому ничего не должен, просто делает что хочет»
«Художник никому ничего не должен, просто делает что хочет» Видео по следам сноса НИИДАР
«Художник никому ничего не должен, просто делает что хочет»

«Художник никому ничего не должен, просто делает что хочет»
Видео по следам сноса НИИДАР

11 ноября 2021

YouTube скрыл счетчик дизлайков

Памперсы в СИЗ, смерти и ощущение войны: Каково работать (и зарабатывать) в красной зоне?
Памперсы в СИЗ, смерти и ощущение войны: Каково работать (и зарабатывать) в красной зоне? Новый выпуск рубрики «Люди в городе» в видеоформате
Памперсы в СИЗ, смерти и ощущение войны: Каково работать (и зарабатывать) в красной зоне?

Памперсы в СИЗ, смерти и ощущение войны: Каково работать (и зарабатывать) в красной зоне?
Новый выпуск рубрики «Люди в городе» в видеоформате

БДСМ про животных: Что такое пет-плей и причем здесь латексные костюмы зверей?
БДСМ про животных: Что такое пет-плей и причем здесь латексные костюмы зверей? Продолжаем выпускать рубрику «Люди в городе» в видеоформате
БДСМ про животных: Что такое пет-плей и причем здесь латексные костюмы зверей?

БДСМ про животных: Что такое пет-плей и причем здесь латексные костюмы зверей?
Продолжаем выпускать рубрику «Люди в городе» в видеоформате

Бывшие силовики: «Полицейским нравится лайт-насилие»
Бывшие силовики: «Полицейским нравится лайт-насилие» The Village запускает рубрику «Люди в городе» в видеоформате
Бывшие силовики: «Полицейским нравится лайт-насилие»

Бывшие силовики: «Полицейским нравится лайт-насилие»
The Village запускает рубрику «Люди в городе» в видеоформате

13 сентября 2021

Медиапроект Romb приглашает бесплатно поучаствовать в видеошколе

12 июля 2021

В России появился сервис коротких видео YouTube Shorts. Он очень похож на TikTok

Рейтинг
7 декабря 2020

Самые популярные видео на YouTube в 2020 году

Сколько на самом деле длятся эмоции
Сколько на самом деле длятся эмоции
Сколько на самом деле длятся эмоции

Сколько на самом деле длятся эмоции

Можно ли стать популярным в сервисе коротких видео
Промо
Можно ли стать популярным в сервисе коротких видео И что для этого стоит сделать прямо сейчас
Можно ли стать популярным в сервисе коротких видео
Промо

Можно ли стать популярным в сервисе коротких видео
И что для этого стоит сделать прямо сейчас

«Как мы путешествуем в доме на колесах»
«Как мы путешествуем в доме на колесах»
«Как мы путешествуем в доме на колесах»

«Как мы путешествуем в доме на колесах»

Как выглядит квартира керамистки и создательницы бренда «89 градусов»
Как выглядит квартира керамистки и создательницы бренда «89 градусов»
Как выглядит квартира керамистки и создательницы бренда «89 градусов»

Как выглядит квартира керамистки и создательницы бренда «89 градусов»

Как работает студия Plant Me, где растения находят своих хозяев
Как работает студия Plant Me, где растения находят своих хозяев В гостях у Оли Меркушевой
Как работает студия Plant Me, где растения находят своих хозяев

Как работает студия Plant Me, где растения находят своих хозяев
В гостях у Оли Меркушевой

Как превратить «съемный хрущ» в инстаграм-квартиру
Как превратить «съемный хрущ» в инстаграм-квартиру С коллекцией керамики и цветов, а также пятью кошками
Как превратить «съемный хрущ» в инстаграм-квартиру

Как превратить «съемный хрущ» в инстаграм-квартиру
С коллекцией керамики и цветов, а также пятью кошками

Как сделать квартиру-студию максимально уютной
Как сделать квартиру-студию максимально уютной И почему минимализм подходит не всем
Как сделать квартиру-студию максимально уютной

Как сделать квартиру-студию максимально уютной
И почему минимализм подходит не всем

Как живется в доме на колесах
Как живется в доме на колесах И сколько это стоит
Как живется в доме на колесах

Как живется в доме на колесах
И сколько это стоит

Квартира-оранжерея с гамаком и десятками растений
Квартира-оранжерея с гамаком и десятками растений В гостях у «Мадам Фитиль»
Квартира-оранжерея с гамаком и десятками растений

Квартира-оранжерея с гамаком и десятками растений
В гостях у «Мадам Фитиль»

Что происходит в мастерской скульптора
Что происходит в мастерской скульптора Как он работает и сколько стоил самый дорогой его заказ
Что происходит в мастерской скульптора

Что происходит в мастерской скульптора
Как он работает и сколько стоил самый дорогой его заказ

3 простых рецепта звезд Michelin
3 простых рецепта звезд Michelin Готовим пасту с перцем, рис с кимчи и роллы
3 простых рецепта звезд Michelin

3 простых рецепта звезд Michelin
Готовим пасту с перцем, рис с кимчи и роллы

Видео дня
17 августа 2020

Клип группы IOWA на песню «Мечта» в поддержку Беларуси

Как компании зарабатывают на наших воспоминаниях
Как компании зарабатывают на наших воспоминаниях
Как компании зарабатывают на наших воспоминаниях

Как компании зарабатывают на наших воспоминаниях

Что не так с прокатом лошадей в городских парках?
Что не так с прокатом лошадей в городских парках?
Что не так с прокатом лошадей в городских парках?

Что не так с прокатом лошадей в городских парках?

Для своих «Клипов», похожих на TikTok, «ВКонтакте» открывает блогерский дом, похожий на тиктокерский

Там будут жить те же самые блогеры

Для своих «Клипов», похожих на TikTok, «ВКонтакте» открывает блогерский дом, похожий на тиктокерский

Telegram тестирует видеозвонки

Чтобы воспользоваться новой функцией, надо проделать ряд манипуляций

Telegram тестирует видеозвонки

TikTok рулит: Как стать блогером-миллионником
СПЕЦПРОЕКТ
TikTok рулит: Как стать блогером-миллионником И на каких трендах стоит играть прямо сейчас
TikTok рулит: Как стать блогером-миллионником
СПЕЦПРОЕКТ

TikTok рулит: Как стать блогером-миллионником
И на каких трендах стоит играть прямо сейчас

Парад штурмовиков из «Звездных войн» на Дворцовой площади

Видео «Имперские амбиции» создал петербургский дизайнер Владислав Иванов

Парад штурмовиков из «Звездных войн» на Дворцовой площади

Как приготовить бургер дома: От простого к сложному
Как приготовить бургер дома: От простого к сложному Рецепты для тех, кто спешит, и для тех, кто хочет все контролировать
Как приготовить бургер дома: От простого к сложному

Как приготовить бургер дома: От простого к сложному
Рецепты для тех, кто спешит, и для тех, кто хочет все контролировать

Во «ВКонтакте» теперь можно снимать клипы с помощью жестов

Почти TikTok

Во «ВКонтакте» теперь можно снимать клипы с помощью жестов

Как превратить комнату в коммуналке в очень творческое пространство
Как превратить комнату в коммуналке в очень творческое пространство Рассказывает молодая художница
Как превратить комнату в коммуналке в очень творческое пространство

Как превратить комнату в коммуналке в очень творческое пространство
Рассказывает молодая художница

Насколько сейчас безопасно гулять
Насколько сейчас безопасно гулять Как минимизировать риск заражения на улице
Насколько сейчас безопасно гулять

Насколько сейчас безопасно гулять
Как минимизировать риск заражения на улице

В Telegram теперь можно редактировать видео и анимировать фотографии

А еще теперь в мессенджере удобнее искать гифки и добавлять чаты в папки

В Telegram теперь можно редактировать видео и анимировать фотографии

«ВКонтакте» представила платформу коротких вертикальных видео. Похоже на TikTok

Управлять сервисом можно с помощью жестов

«ВКонтакте» представила платформу коротких вертикальных видео. Похоже на TikTok

Шеф-повар готовит очень вкусную лапшу быстрого приготовления
Шеф-повар готовит очень вкусную лапшу быстрого приготовления Как прокачать свой обед до ресторанного уровня
Шеф-повар готовит очень вкусную лапшу быстрого приготовления

Шеф-повар готовит очень вкусную лапшу быстрого приготовления
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«Открытые медиа»: Три богатыря из мультфильмов прорекламируют поправки в Конституцию

Царь — не антигерой

«Открытые медиа»: Три богатыря из мультфильмов прорекламируют поправки в Конституцию

Как проходит один из самых жестких карантинов в мире
Как проходит один из самых жестких карантинов в мире Что сейчас происходит в ЮАР
Как проходит один из самых жестких карантинов в мире

Как проходит один из самых жестких карантинов в мире
Что сейчас происходит в ЮАР

Как Италия возвращается к жизни
Как Италия возвращается к жизни Прогулка по весеннему Милану
Как Италия возвращается к жизни

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Прогулка по весеннему Милану

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Как быстро вырастить джунгли дома И какие растения будут отлично чувствовать себя у вас дома
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И какие растения будут отлично чувствовать себя у вас дома

Как стать фостерным родителем для щенка
Как стать фостерным родителем для щенка И о чем нужно знать, принимая животное на передержку
Как стать фостерным родителем для щенка

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И о чем нужно знать, принимая животное на передержку

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Как снять квартиру мечты за 55 тысяч рублей

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И какие фильмы и сериалы лидируют по просмотрам в апреле

YouTube и комедии: Что россияне смотрят на карантине

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Как жители Китая возвращаются к нормальной жизни после карантина И какие меры предосторожности они все еще соблюдают
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И какие меры предосторожности они все еще соблюдают

«Медиазона»: Власти используют образ врачей, чтобы вести пропаганду за поправки в Конституцию

Чиновники в регионах распространяют ролики, в которых просят поддержать медработников голосом «за»

«Медиазона»: Власти используют образ врачей, чтобы вести пропаганду за поправки в Конституцию

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И сделать домашний офис для двоих

В TikTok обнаружили уязвимость, через которую можно показывать фейковые ролики с чужих аккаунтов

Как минимум в локальных сетях

В TikTok обнаружили уязвимость, через которую можно показывать фейковые ролики с чужих аккаунтов

Zoom раскрывает персональные данные пользователей с нестандартной почтой

Подумайте, прежде чем пользоваться видеосервисом

Zoom раскрывает персональные данные пользователей с нестандартной почтой

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Омоложение в проруби в новом клипе «Аигел» на песню «You’re Born»

В съемках участвовало 130 человек, в том числе известный актер Георгий Мартиросян

Омоложение в проруби в новом клипе «Аигел» на песню «You’re Born»

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Каково жить с очень большой и милой собакой
Каково жить с очень большой и милой собакой Переехать за город, чтобы дать больше простора белоснежному другу
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Переехать за город, чтобы дать больше простора белоснежному другу

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Самые вкусные яйца в твоей жизни: Видеоинструкция Секреты идеального омлета, скрэмбла, пашота и глазуньи
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Mail.ru запустит бесплатный видеосервис с рекомендациями фильмов и сериалов

Компания называет его «персональным телеканалом», но по сути это очередной онлайн-кинотеатр

Mail.ru запустит бесплатный видеосервис с рекомендациями фильмов и сериалов

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