Кринж дня: Видеоролик с рекламой России для иностранцев — водка, дешевый газ и no cancel culture
«Начинаем либо с глаз, либо с паха»: Женская самозащита при помощи крав-мага Новое видео на канале The Village
Памперсы в СИЗ, смерти и ощущение войны: Каково работать (и зарабатывать) в красной зоне? Новый выпуск рубрики «Люди в городе» в видеоформате
БДСМ про животных: Что такое пет-плей и причем здесь латексные костюмы зверей? Продолжаем выпускать рубрику «Люди в городе» в видеоформате
Бывшие силовики: «Полицейским нравится лайт-насилие» The Village запускает рубрику «Люди в городе» в видеоформате
Как превратить «съемный хрущ» в инстаграм-квартиру С коллекцией керамики и цветов, а также пятью кошками
Для своих «Клипов», похожих на TikTok, «ВКонтакте» открывает блогерский дом, похожий на тиктокерский
Там будут жить те же самые блогеры
Telegram тестирует видеозвонки
Чтобы воспользоваться новой функцией, надо проделать ряд манипуляций
Парад штурмовиков из «Звездных войн» на Дворцовой площади
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Как превратить комнату в коммуналке в очень творческое пространство Рассказывает молодая художница
В Telegram теперь можно редактировать видео и анимировать фотографии
А еще теперь в мессенджере удобнее искать гифки и добавлять чаты в папки
«ВКонтакте» представила платформу коротких вертикальных видео. Похоже на TikTok
Управлять сервисом можно с помощью жестов
Шеф-повар готовит очень вкусную лапшу быстрого приготовления Как прокачать свой обед до ресторанного уровня
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Царь — не антигерой
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Чиновники в регионах распространяют ролики, в которых просят поддержать медработников голосом «за»
В TikTok обнаружили уязвимость, через которую можно показывать фейковые ролики с чужих аккаунтов
Как минимум в локальных сетях
Zoom раскрывает персональные данные пользователей с нестандартной почтой
Подумайте, прежде чем пользоваться видеосервисом
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