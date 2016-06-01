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Куратор Ларс Ниттве — о том, как сделать музей современного искусства популярным
Куратор Ларс Ниттве — о том, как сделать музей современного искусства популярным The Village поговорил с бывшим директором Tate Modern, Moderna Museet и музея M+
Куратор Ларс Ниттве — о том, как сделать музей современного искусства популярным

Куратор Ларс Ниттве — о том, как сделать музей современного искусства популярным
The Village поговорил с бывшим директором Tate Modern, Moderna Museet и музея M+