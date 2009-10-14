Цветы и свечи у посольства США в память о погибших в Лас-Вегасе
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Неоновое кладбище Лас-Вегаса Это место больше всего похоже на кладбище старых автомобилей, где вместо груды ржавых моторов валяются старые неоновые вывески.Лас-Вегаская площадка для сбора металлолома - часть Музея Неона Лас Вегаса (Las Vegas Neon Museum), созданного, чтобы вдохновлять художников, студентов, историков и дизайнеров.
I'm Lovin' It Хочешь совет? Составь список всего, что желаешь. И ближайшие двадцать пять лет потрать на осуществление этих желаний. Медленно, планомерно. (с) "Медвежатник"