Сеть «Две палочки» придумала необычную акцию на День святого Валентина — 14 февраля все сотрудники вместо привычных красных футболок наденут ковбойскую форму, интерьеры оформят неоном, из колонок будут звучать Элвис Пресли и Фрэнк Синатра. Но главное — всех желающих будет венчать по «Скайпу» пастор из Лас-Вегаса.

Церемония бракосочетания будет проходить по законам штата Невада, которые позволяют быстро жениться в любое время дня и ночи и без каких-либо юридических проволочек. Пастор будет говорить на английском языке, но посетителям раздадут короткий свадебный разговорник, чтобы они вовремя могли ответить. Жениха и невесту нарядят в свадебные костюмы, угостят шампанским и подарят обручальные кольца. Спустя несколько дней молодожены получат свидетельство о браке из Вегаса — Marriage Certificate of State Nevada — и свадебное фото на память.

Пожениться в «Двух палочках» можно будет с 18:00 до полуночи во всех заведениях сети в Москве и Петербурге. Адреса ресторанов можно найти на официальном сайте.