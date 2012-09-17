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Секрет фермы: Как основатель LavkaLavka пытается спасти бизнес
Секрет фермы: Как основатель LavkaLavka пытается спасти бизнес «Просыпаюсь с мыслью: „Я — генеральный директор? О нет!“»
Секрет фермы: Как основатель LavkaLavka пытается спасти бизнес

Секрет фермы: Как основатель LavkaLavka пытается спасти бизнес
«Просыпаюсь с мыслью: „Я — генеральный директор? О нет!“»

Все свои: Пельмени-бар на Кронверкском проспекте
Все свои: Пельмени-бар на Кронверкском проспекте Каждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — пельмени-бар «Волшебный вкус», в который ходит Денис Шорц.
Все свои: Пельмени-бар на Кронверкском проспекте

Все свои: Пельмени-бар на Кронверкском проспекте
Каждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — пельмени-бар «Волшебный вкус», в который ходит Денис Шорц.

Все свои: Чебуречная у «Спортивной»
Все свои: Чебуречная у «Спортивной» Каждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — чебуречная у метро «Спортивная», в которую ходит Снежана Малейченко.
Все свои: Чебуречная у «Спортивной»

Все свои: Чебуречная у «Спортивной»
Каждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — чебуречная у метро «Спортивная», в которую ходит Снежана Малейченко.

Рецепты шефов: Пенне ригате с мидиями и тыквой Шеф-повар ресторана «Серафино» Маурицио Пeкколо рассказал The Village, как приготовить пасту пенне ригате с мидиями и тыквой.

Рецепты шефов: Пенне ригате с мидиями и тыквой
Шеф-повар ресторана «Серафино» Маурицио Пeкколо рассказал The Village, как приготовить пасту пенне ригате с мидиями и тыквой.

LavkaLavka стала лицом российского Google

В рекламном ролике компании Google снялись фермеры из LavkaLavka во главе с Борисом Акимовым.

LavkaLavka стала лицом российского Google
В рекламном ролике компании Google снялись фермеры из LavkaLavka во главе с Борисом Акимовым.