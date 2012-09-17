Все свои: Пельмени-бар на Кронверкском проспекте Каждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — пельмени-бар «Волшебный вкус», в который ходит Денис Шорц.