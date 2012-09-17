Секрет фермы: Как основатель LavkaLavka пытается спасти бизнес «Просыпаюсь с мыслью: „Я — генеральный директор? О нет!“»
Секрет фермы: Как основатель LavkaLavka пытается спасти бизнес «Просыпаюсь с мыслью: „Я — генеральный директор? О нет!“»
Все свои: Пельмени-бар на Кронверкском проспекте Каждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — пельмени-бар «Волшебный вкус», в который ходит Денис Шорц.
Все свои: Пельмени-бар на Кронверкском проспекте Каждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — пельмени-бар «Волшебный вкус», в который ходит Денис Шорц.
Все свои: Чебуречная у «Спортивной» Каждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — чебуречная у метро «Спортивная», в которую ходит Снежана Малейченко.
Все свои: Чебуречная у «Спортивной» Каждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — чебуречная у метро «Спортивная», в которую ходит Снежана Малейченко.
Рецепты шефов: Пенне ригате с мидиями и тыквой Шеф-повар ресторана «Серафино» Маурицио Пeкколо рассказал The Village, как приготовить пасту пенне ригате с мидиями и тыквой.