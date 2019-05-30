Секрет фермы: Как основатель LavkaLavka пытается спасти бизнес

Сооснователь LavkaLavka Борис Акимов встречает нас в деревне Княжево Ярославской области, где у него вполне серьезное хозяйство. На полях рядом с домом пасутся коровы, ослица, козы и примкнувшая к ним одинокая овца, в вольере сидят индюки и несушки, в загоне лежат свиньи с поросятами, по двору бегают куры, утки и гуси. Акимов усаживает нас на свежем воздухе в тени деревьев, на столе появляются продукты с его фермы: березовый сок, сыр, яйца и самогонка, настоянная на еловых и сосновых побегах. Вокруг настоящая деревенская идиллия: свежий воздух, кричат петухи, бегают дети. Нарушают ее только бесконечные атаки комаров.

Здесь же, в Княжеве, Борис вместе с женой Ольгой Стрижибиковой запускает ресторан в формате поп-ап. По субботам планируют готовить обеды исключительно из локальных продуктов и своими силами — помогать на кухне и в зале будут четверо детей. Ресторан уже принимал гостей — друзей проекта и туристов, приезжающих в Переславль-Залесский. Их угощали блюдами из крапивы, щуки, сморчков и самогонкой — целый сет за 1 800 рублей.

Тем временем в Москве дела идут не слишком хорошо. В прошлом году LavkaLavka раскололась на четыре юридических лица, и теперь московские магазины фермерской продукции поделены между ними. В начале года из компании ушел один из сооснователей, Александр Михайлов. Программа лояльности, основанная на собственной криптовалюте — биокоинах, — так и не заработала. Совсем недавно закрылся один из магазинов и так небольшой сети, а в оставшихся вместо продуктов конкретного фермера появились овощи и фрукты под брендом «LavkaLavka.Кубань». Мы узнали у Бориса Акимова, что сейчас происходит с компанией, можно ли будет платить в магазинах биокоинами и не собирается ли он бросить бизнес и сосредоточиться на ферме.