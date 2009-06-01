В iL Forno начался фестиваль лазаньи
Шеф-повара il Forno предлагают восемь вариантов лазаньи от закуски до десерта
Лазанья с кроликом и грибами из Uilliam's Бренд-шеф и совладелец ресторана Вильям Ламберти рассказывает, как приготовить традиционную итальянскую лазанью
Лазанья с кроликом и грибами из Uilliam's Бренд-шеф и совладелец ресторана Вильям Ламберти рассказывает, как приготовить традиционную итальянскую лазанью
Термины и блюда итальянской кухни Ньокки, пассата, оссо буко, салуми, полента, семолина — чтобы не запутаться в меню итальянского ресторана, The Village собрал самые популярные термины и названия блюд.
Термины и блюда итальянской кухни Ньокки, пассата, оссо буко, салуми, полента, семолина — чтобы не запутаться в меню итальянского ресторана, The Village собрал самые популярные термины и названия блюд.
Лазанья Это обалденно вкусно! Но нужно чуть-чуть потрудиться для такого результата!) Вы готовы?) Тогда приступим!
Лазанья из хлеба грубого помола и баклажанов 9-12 порцийЧто нам понадобится:3 столовые ложки оливкого масла4-6 зубков чеснока (измельчить)~45 грамм помидорок, измельченных в блендере (для пасты)2 чайные ложки соли4 чайные ложки итальянских пряностейоливковое масло, для некоего распрыскивания (:2-3 баклажана (средних размеров, очищенные; также мы используем кабачки - дело вкуса)8-10 больших ломтика хлеба грубого помола2 чашки...
Ох уж эта лазанья! Дождливый день. Грустно. Так почему бы не приготовить что-нибудь вкусное и не порадовать себя и своих близких. Вот так мы и решили приготовить с мамой лазанью. Обошли все ближайшие магазины, но теста для нее так и не нашли. В итоге решили приготовить его сами. Пусть долго, муторно, но так вкусно!
Ох уж эта лазанья! Дождливый день. Грустно. Так почему бы не приготовить что-нибудь вкусное и не порадовать себя и своих близких. Вот так мы и решили приготовить с мамой лазанью. Обошли все ближайшие магазины, но теста для нее так и не нашли. В итоге решили приготовить его сами. Пусть долго, муторно, но так вкусно!
Лазанья Определение Wiki: Лаза́нья (итал. lasagne) — традиционное блюдо итальянской кухни, особенно города Болонья, приготовленное из слоёв теста вперемешку со слоями начинки, залитых соусом (обычно бешамель). Слои начинки могут быть, в частности, из мясного рагу или фарша, помидоров, шпината, прочих овощей, сыра «пармезан».