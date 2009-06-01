Ох уж эта лазанья! Дождливый день. Грустно. Так почему бы не приготовить что-нибудь вкусное и не порадовать себя и своих близких. Вот так мы и решили приготовить с мамой лазанью. Обошли все ближайшие магазины, но теста для нее так и не нашли. В итоге решили приготовить его сами. Пусть долго, муторно, но так вкусно!