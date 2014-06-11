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Леди Гага на стадионе, тест про жизнь в тюрьме и «Шалтай-Болтай»
Неделя в интернете
Леди Гага на стадионе, тест про жизнь в тюрьме и «Шалтай-Болтай»Cамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
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Леди Гага на стадионе, тест про жизнь в тюрьме и «Шалтай-Болтай»
Неделя в интернете

Леди Гага на стадионе, тест про жизнь в тюрьме и «Шалтай-Болтай» Cамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил

Как звезды инвестируют в технологии
Hopes & Fears
Как звезды инвестируют в технологииБоно, Джастин Тимберлейк и Леди Гага — The Village разобрался, кто из знаменитостей успешный инвестор, а кто нет
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Как звезды инвестируют в технологии
Hopes & Fears

Как звезды инвестируют в технологии Боно, Джастин Тимберлейк и Леди Гага — The Village разобрался, кто из знаменитостей успешный инвестор, а кто нет

Новости

Компания Backplane Леди Гаги откроет доступ к платформе по созданию соцсетей

До этого она самостоятельно работала над сообществами крупных брендов и знаменитостей

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Новости

Компания Backplane Леди Гаги откроет доступ к платформе по созданию соцсетей До этого она самостоятельно работала над сообществами крупных брендов и знаменитостей