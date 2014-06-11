Неделя в интернете
Леди Гага на стадионе, тест про жизнь в тюрьме и «Шалтай-Болтай»Cамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Неделя в интернете
Леди Гага на стадионе, тест про жизнь в тюрьме и «Шалтай-Болтай» Cамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Hopes & Fears
Как звезды инвестируют в технологииБоно, Джастин Тимберлейк и Леди Гага — The Village разобрался, кто из знаменитостей успешный инвестор, а кто нет
Hopes & Fears
Как звезды инвестируют в технологии Боно, Джастин Тимберлейк и Леди Гага — The Village разобрался, кто из знаменитостей успешный инвестор, а кто нет
Новости
Компания Backplane Леди Гаги откроет доступ к платформе по созданию соцсетей
До этого она самостоятельно работала над сообществами крупных брендов и знаменитостей
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