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МЫ В СОЦСЕТЯХ

МВД представило антинаркотическую стратегию на 10 лет

В приоритете — духовно-нравственное воспитание молодежи

МВД представило антинаркотическую стратегию на 10 лет

Россиянам разрешили охотиться с луком. В Госдуме хотят сделать страну великой охотничьей державой

Купить лук смогут охотники

Россиянам разрешили охотиться с луком. В Госдуме хотят сделать страну великой охотничьей державой

Сколько россиян выступают за легализацию легких наркотиков

За год число поддержавших свободную продажу наркотиков выросло

Сколько россиян выступают за легализацию легких наркотиков

МИД России обвинил Канаду в самоуправстве из-за легализации марихуаны

Российское ведомство заявило, что продолжит борьбу с глобальным наркотическим злом

МИД России обвинил Канаду в самоуправстве из-за легализации марихуаны

Власти Москвы отказали в проведении митинга о легализации криптовалют

Отказ объясняется нарушением подачи заявки на шествие

Власти Москвы отказали в проведении митинга о легализации криптовалют

Онлайн-продажу лекарств предложили легализовать через систему ЕГАИС

С такой инициативой выступила ассоциация компаний интернет-торговли

Онлайн-продажу лекарств предложили легализовать через систему ЕГАИС

Владельцы прав на музыку групп «25/17» и «Лед 9» подали в суд на «Яндекс»

Они требуют с компании 5,4 миллиона рублей за распространение треков в «Яндекс.Музыке»

Владельцы прав на музыку групп «25/17» и «Лед 9» подали в суд на «Яндекс»

Правительство легализует интернет-торговлю спиртным и табаком

Ответственным министерствам поручено подготовить предложения по механизмам контроля дистанционных продаж

Правительство легализует интернет-торговлю спиртным и табаком

Московские власти рассматривают вопрос о легализации кофемобилей

По мнению чиновников, основная проблема кофемобилей заключается в том, что никто не контролирует качество продукции в них

Московские власти рассматривают вопрос о легализации кофемобилей

Борец с коррупцией
Борец с коррупцией Антикоррупционер из государственного агентства рассказал The Village, как назначают среднюю норму отката, сколько чиновников не берут взятки и почему нужно посадить и отпустить Евгению Васильеву
Борец с коррупцией

Борец с коррупцией
Антикоррупционер из государственного агентства рассказал The Village, как назначают среднюю норму отката, сколько чиновников не берут взятки и почему нужно посадить и отпустить Евгению Васильеву

Чехи, испанцы, голландцы и американцы — о жизни после легализации марихуаны
Чехи, испанцы, голландцы и американцы — о жизни после легализации марихуаны Фестивали по выращиванию конопли, курящие полицейские и опустевшие улицы Барселоны — The Village узнал, как живут в Колорадо, Чехии, Испании и США после легализации марихуаны
Чехи, испанцы, голландцы и американцы — о жизни после легализации марихуаны

Чехи, испанцы, голландцы и американцы — о жизни после легализации марихуаны
Фестивали по выращиванию конопли, курящие полицейские и опустевшие улицы Барселоны — The Village узнал, как живут в Колорадо, Чехии, Испании и США после легализации марихуаны

Эксперты — о том, кому и как теперь можно носить оружие
Эксперты — о том, кому и как теперь можно носить оружие The Village уточнил, что изменилось в правилах оборота оружия, и разобрался, кто останется доволен поправками
Эксперты — о том, кому и как теперь можно носить оружие

Эксперты — о том, кому и как теперь можно носить оружие
The Village уточнил, что изменилось в правилах оборота оружия, и разобрался, кто останется доволен поправками

Зачем США легализуют марихуану The Village ответил на пять главных вопросов о легализации каннабиса

Зачем США легализуют марихуану

Легализируй это: Александр Черных о предложении экспертов узаконить наркотики
Легализируй это: Александр Черных о предложении экспертов узаконить наркотики Почему Глобальная комиссия по вопросам наркополитики выступает за легализацию и декриминализацию наркотиков, и что по этому поводу думают в России
Легализируй это: Александр Черных о предложении экспертов узаконить наркотики

Легализируй это: Александр Черных о предложении экспертов узаконить наркотики
Почему Глобальная комиссия по вопросам наркополитики выступает за легализацию и декриминализацию наркотиков, и что по этому поводу думают в России

Как изменилась жизнь в Колорадо после легализации марихуаны
Как изменилась жизнь в Колорадо после легализации марихуаны Новые рабочие места на фермах, больше 7 миллионов долларов в казну штата и туры на новогодние праздники — The Village узнал, как живут в Колорадо после легализации марихуаны
Как изменилась жизнь в Колорадо после легализации марихуаны

Как изменилась жизнь в Колорадо после легализации марихуаны
Новые рабочие места на фермах, больше 7 миллионов долларов в казну штата и туры на новогодние праздники — The Village узнал, как живут в Колорадо после легализации марихуаны

Амстердам. Кофешоппинг
Амстердам. Кофешоппинг Старбакс, Кофе-Хауз и Шоколадница - не конкуренты амстердамским кофешопам.&nbsp;
Амстердам. Кофешоппинг

Амстердам. Кофешоппинг
Старбакс, Кофе-Хауз и Шоколадница - не конкуренты амстердамским кофешопам.&nbsp;