МВД представило антинаркотическую стратегию на 10 лет
В приоритете — духовно-нравственное воспитание молодежи
Россиянам разрешили охотиться с луком. В Госдуме хотят сделать страну великой охотничьей державой
Купить лук смогут охотники
Сколько россиян выступают за легализацию легких наркотиков
За год число поддержавших свободную продажу наркотиков выросло
МИД России обвинил Канаду в самоуправстве из-за легализации марихуаны
Российское ведомство заявило, что продолжит борьбу с глобальным наркотическим злом
Власти Москвы отказали в проведении митинга о легализации криптовалют
Отказ объясняется нарушением подачи заявки на шествие
Онлайн-продажу лекарств предложили легализовать через систему ЕГАИС
С такой инициативой выступила ассоциация компаний интернет-торговли
Владельцы прав на музыку групп «25/17» и «Лед 9» подали в суд на «Яндекс»
Они требуют с компании 5,4 миллиона рублей за распространение треков в «Яндекс.Музыке»
Правительство легализует интернет-торговлю спиртным и табаком
Ответственным министерствам поручено подготовить предложения по механизмам контроля дистанционных продаж
Московские власти рассматривают вопрос о легализации кофемобилей
По мнению чиновников, основная проблема кофемобилей заключается в том, что никто не контролирует качество продукции в них