Легенды. Pedersen Иногда мне кажется, что я какие-то не те велосипеды считаю легендарными, но думать иначе у меня не получается. Велосипед, о котором пойдёт речь ниже, может показаться вам странным, некрасивым и вообще динозавром, которому место в музее, а не на сайте для модников, так что вы ещё можете успеть закрыть эту вкладку и не засорить себе сознание лишней информацией.