У чёрта на куличках: Карта самых интересных мифов МосквыThe Village узнал, где живут московские привидения и что спрятано в подвалах МГУ
У чёрта на куличках: Карта самых интересных мифов Москвы The Village узнал, где живут московские привидения и что спрятано в подвалах МГУ
Жители Арбата создадут путеводитель по легендам района
Активисты Open Arbat начали сбор интересных историй и легенд местных жителей, чтобы объединить их в путеводитель по району.
Жители Арбата создадут путеводитель по легендам района Активисты Open Arbat начали сбор интересных историй и легенд местных жителей, чтобы объединить их в путеводитель по району.
Фестиваль Красок – Праздник Холи (Индия) В Индии существует самый яркий и красочный праздник весны — праздник Холи (Holi). Во всем мире праздник больше известен как Фестиваль Красок. Он связан с верованиями индусов и поклонению божествам.
Фестиваль Красок – Праздник Холи (Индия) В Индии существует самый яркий и красочный праздник весны — праздник Холи (Holi). Во всем мире праздник больше известен как Фестиваль Красок. Он связан с верованиями индусов и поклонению божествам.
Легенды. Pedersen Иногда мне кажется, что я какие-то не те велосипеды считаю легендарными, но думать иначе у меня не получается. Велосипед, о котором пойдёт речь ниже, может показаться вам странным, некрасивым и вообще динозавром, которому место в музее, а не на сайте для модников, так что вы ещё можете успеть закрыть эту вкладку и не засорить себе сознание лишней информацией.
Легенды. Pedersen Иногда мне кажется, что я какие-то не те велосипеды считаю легендарными, но думать иначе у меня не получается. Велосипед, о котором пойдёт речь ниже, может показаться вам странным, некрасивым и вообще динозавром, которому место в музее, а не на сайте для модников, так что вы ещё можете успеть закрыть эту вкладку и не засорить себе сознание лишней информацией.
Легенды. Brompton Есть такие велосипеды, названия которых уже стали нарицательными. Конечно, до уравнения "копировальная машина = ксерокс" им ещё далеко, но за их колёсами долгая история и тысячи преданных поклонников по всему миру.