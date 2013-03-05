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10 самых успешных венчурных капиталистов России заработали $3,6 млрд
60% от этих средств приходятся на долю Юрия Мильнера, единственного российского инвестора, входящего в мировой топ венчурных капиталистов по версии Forbes
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10 самых успешных венчурных капиталистов России заработали $3,6 млрд 60% от этих средств приходятся на долю Юрия Мильнера, единственного российского инвестора, входящего в мировой топ венчурных капиталистов по версии Forbes
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Business Geek: Худшая реклама на Facebook, поездки в мир Game of Thrones и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Облако знаний
Business Geek: Худшая реклама на Facebook, поездки в мир Game of Thrones и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
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