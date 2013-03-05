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Новости

10 самых успешных венчурных капиталистов России заработали $3,6 млрд

60% от этих средств приходятся на долю Юрия Мильнера, единственного российского инвестора, входящего в мировой топ венчурных капиталистов по версии Forbes

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Новости

10 самых успешных венчурных капиталистов России заработали $3,6 млрд 60% от этих средств приходятся на долю Юрия Мильнера, единственного российского инвестора, входящего в мировой топ венчурных капиталистов по версии Forbes

Business Geek: Худшая реклама на Facebook, поездки в мир Game of Thrones и другие хиты недели
Облако знаний
Business Geek: Худшая реклама на Facebook, поездки в мир Game of Thrones и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
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Business Geek: Худшая реклама на Facebook, поездки в мир Game of Thrones и другие хиты недели
Облако знаний

Business Geek: Худшая реклама на Facebook, поездки в мир Game of Thrones и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.

Новости

Детский онлайн-магазин Esky.ru оценили в $24 млн

В ритейлера вложился венчурный фонд ru-Net

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Новости

Детский онлайн-магазин Esky.ru оценили в $24 млн В ритейлера вложился венчурный фонд ru-Net