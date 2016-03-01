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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Города мира, где живет больше всего миллиардеров

Москва занимает третью строчку с 2016 года

Города мира, где живет больше всего миллиардеров

Франческо Манакорда: «Ценнее быть заинтересованными, чем владеть информацией»
Франческо Манакорда: «Ценнее быть заинтересованными, чем владеть информацией» Художественный директор фонда V-A-C — о ГЭС-2, «Генеральной репетиции» и том, как привлечь москвичей совриском
Франческо Манакорда: «Ценнее быть заинтересованными, чем владеть информацией»

Франческо Манакорда: «Ценнее быть заинтересованными, чем владеть информацией»
Художественный директор фонда V-A-C — о ГЭС-2, «Генеральной репетиции» и том, как привлечь москвичей совриском

Самые богатые россияне по версии Forbes

В список миллиардеров впервые вошел Павел Дуров

Самые богатые россияне по версии Forbes

В рейтинге богатейших россиян сменился лидер

Его состояние оценивается в 16,8 миллиарда долларов

В рейтинге богатейших россиян сменился лидер

Заработок предполагаемого зятя Путина от продажи доли в «Сибуре» оценили в 100 миллионов долларов

Он продал 17 % акций компании Леониду Михельсону и Геннадию Тимченко

Заработок предполагаемого зятя Путина от продажи доли в «Сибуре» оценили в 100 миллионов долларов

Самые богатые россияне по версии Forbes

Рейтинг во второй раз возглавил совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон

Самые богатые россияне по версии Forbes

Самые богатые россияне в рейтинге Bloomberg

Первое место занял владелец «Северстали» Алексей Мордашов

Самые богатые россияне в рейтинге Bloomberg

Богатейшие люди России в мировом рейтинге Forbes

В список богатейших людей мира за 2016 год вошли 77 россиян

Богатейшие люди России в мировом рейтинге Forbes