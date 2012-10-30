В Петербурге продолжают сносить летние террасы ресторанов
Девятнадцатого июня комитет по контролю за имуществом снес шесть веранд
В Петербурге продолжают сносить летние террасы ресторанов Девятнадцатого июня комитет по контролю за имуществом снес шесть веранд
Планы на лето: 56 летних террас The Village составил список из полусотни летних террас, оборудованных петербургскими ресторанами у воды, на крыше, во дворе или прямо на улице
Ресторан PMI Bar Terrace на набережной Мойки Летний ресторан на крыше восьмиэтажного здания корпорации PMI на набережной Мойки с панорамным видом, авторской кухней Ивана Березуцкого и коктейлями по мотивам вин
PMI Bar откроет летнюю террасу на крыше исторического здания на Мойке
Весной PMI Bar откроет собственную террасу на крыше — владельцы говорят, что это будет самая высокая смотровая площадка в историческом центре
PMI Bar откроет летнюю террасу на крыше исторического здания на Мойке Весной PMI Bar откроет собственную террасу на крыше — владельцы говорят, что это будет самая высокая смотровая площадка в историческом центре
Елисеевский магазин продолжит судиться за летнюю террасу на Малой Садовой
Елисеевский магазин подал в суд на петербургских чиновников, запрещающих поставить у магазина на Малой Садовой улице летнюю террасу, чтобы не нарушать исторического облика города.
Елисеевский магазин продолжит судиться за летнюю террасу на Малой Садовой Елисеевский магазин подал в суд на петербургских чиновников, запрещающих поставить у магазина на Малой Садовой улице летнюю террасу, чтобы не нарушать исторического облика города.
Во дворе «Четверти» открывается летнее кафе
Во дворе пространства «Четверть» в переулке Пирогова в эти выходные откроется летняя терраса. Там будут готовить бургеры на гриле, играть в пинг-понг и кикер и каждые выходные проводить вечеринки.
Во дворе «Четверти» открывается летнее кафе Во дворе пространства «Четверть» в переулке Пирогова в эти выходные откроется летняя терраса. Там будут готовить бургеры на гриле, играть в пинг-понг и кикер и каждые выходные проводить вечеринки.
В Таврическом саду вновь заработает бар Igrateka
В эту пятницу в Таврическом саду снова заработает летний бар Igrateka.
В Таврическом саду вновь заработает бар Igrateka В эту пятницу в Таврическом саду снова заработает летний бар Igrateka.
Незаконный навес Coffeeshop уберут с балкона дома купца Палкина
Coffeeshop закрывает террасу на балконе дома Палкина. Комитет по охране памятников потребовал убрать незаконный навес.