Во дворе «Четверти» открывается летнее кафе

Во дворе пространства «Четверть» в переулке Пирогова в эти выходные откроется летняя терраса. Там будут готовить бургеры на гриле, играть в пинг-понг и кикер и каждые выходные проводить вечеринки.