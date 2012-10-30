вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

В Петербурге продолжают сносить летние террасы ресторанов

Девятнадцатого июня комитет по контролю за имуществом снес шесть веранд

0
Новости

В Петербурге продолжают сносить летние террасы ресторанов Девятнадцатого июня комитет по контролю за имуществом снес шесть веранд

Планы на лето: 56 летних террас
Рестораны
Планы на лето: 56 летних террасThe Village составил список из полусотни летних террас, оборудованных петербургскими ресторанами у воды, на крыше, во дворе или прямо на улице
0
Планы на лето: 56 летних террас
Рестораны

Планы на лето: 56 летних террас The Village составил список из полусотни летних террас, оборудованных петербургскими ресторанами у воды, на крыше, во дворе или прямо на улице

Ресторан PMI Bar Terrace на набережной Мойки
Новое место
Ресторан PMI Bar Terrace на набережной МойкиЛетний ресторан на крыше восьмиэтажного здания корпорации PMI на набережной Мойки с панорамным видом, авторской кухней Ивана Березуцкого и коктейлями по мотивам вин
3
Ресторан PMI Bar Terrace на набережной Мойки
Новое место

Ресторан PMI Bar Terrace на набережной Мойки Летний ресторан на крыше восьмиэтажного здания корпорации PMI на набережной Мойки с панорамным видом, авторской кухней Ивана Березуцкого и коктейлями по мотивам вин

Рестораны

PMI Bar откроет летнюю террасу на крыше исторического здания на Мойке

Весной PMI Bar откроет собственную террасу на крыше — владельцы говорят, что это будет самая высокая смотровая площадка в историческом центре

0
Рестораны

PMI Bar откроет летнюю террасу на крыше исторического здания на Мойке Весной PMI Bar откроет собственную террасу на крыше — владельцы говорят, что это будет самая высокая смотровая площадка в историческом центре

Ситуация

Елисеевский магазин продолжит судиться за летнюю террасу на Малой Садовой

Елисеевский магазин подал в суд на петербургских чиновников, запрещающих поставить у магазина на Малой Садовой улице летнюю террасу, чтобы не нарушать исторического облика города.

0
Ситуация

Елисеевский магазин продолжит судиться за летнюю террасу на Малой Садовой Елисеевский магазин подал в суд на петербургских чиновников, запрещающих поставить у магазина на Малой Садовой улице летнюю террасу, чтобы не нарушать исторического облика города.

Рестораны

Во дворе «Четверти» открывается летнее кафе

Во дворе пространства «Четверть» в переулке Пирогова в эти выходные откроется летняя терраса. Там будут готовить бургеры на гриле, играть в пинг-понг и кикер и каждые выходные проводить вечеринки.

0
Рестораны

Во дворе «Четверти» открывается летнее кафе Во дворе пространства «Четверть» в переулке Пирогова в эти выходные откроется летняя терраса. Там будут готовить бургеры на гриле, играть в пинг-понг и кикер и каждые выходные проводить вечеринки.

Общественные пространства

В Таврическом саду вновь заработает бар Igrateka

В эту пятницу в Таврическом саду снова заработает летний бар Igrateka.

0
Общественные пространства

В Таврическом саду вновь заработает бар Igrateka В эту пятницу в Таврическом саду снова заработает летний бар Igrateka.

Ситуация

Незаконный навес Coffeeshop уберут с балкона дома купца Палкина

Coffeeshop закрывает террасу на балконе дома Палкина. Комитет по охране памятников потребовал убрать незаконный навес.

3
Ситуация

Незаконный навес Coffeeshop уберут с балкона дома купца Палкина Coffeeshop закрывает террасу на балконе дома Палкина. Комитет по охране памятников потребовал убрать незаконный навес.