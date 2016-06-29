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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Level One проведет благотворительную лекцию о том, как читать русскую классику

Деньги помогут детям с несовершенным остеогенезом

Level One проведет благотворительную лекцию о том, как читать русскую классику

На Хохловской площади открылся онлайн-парк Tele2 с вечеринками и кинопоказами

Павильон будет работать до 20 октября

На Хохловской площади открылся онлайн-парк Tele2 с вечеринками и кинопоказами

Организаторы Moscow Urban Forum объявили программу фестиваля

Посетителей «Зарядья» ждет серия экскурсий и лекций, йога на парящем мосту, научные дебаты и генотипирование

Организаторы Moscow Urban Forum объявили программу фестиваля

На «Белорусской» открылся лекторий проекта Level One

В нем проходят лекции о живописи Рубенса, дегустации вин и практикумы по архитектуре

На «Белорусской» открылся лекторий проекта Level One

Level One запускает курс лекций про вино

На трех занятиях участников научат различать, пить и выбирать вино

Level One запускает курс лекций про вино

В Москве проведут курс лекций о смерти

Это инициатива образовательного проекта Level One

В Москве проведут курс лекций о смерти

В «Центре искусств» стартует цикл лекций «Русская культура: главное»

Цикл познакомит с русской классической музыкой, архитектурой, иконами, балетом и живописью

В «Центре искусств» стартует цикл лекций «Русская культура: главное»