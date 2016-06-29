Level One проведет благотворительную лекцию о том, как читать русскую классику
Деньги помогут детям с несовершенным остеогенезом
На Хохловской площади открылся онлайн-парк Tele2 с вечеринками и кинопоказами
Павильон будет работать до 20 октября
Организаторы Moscow Urban Forum объявили программу фестиваля
Посетителей «Зарядья» ждет серия экскурсий и лекций, йога на парящем мосту, научные дебаты и генотипирование
На «Белорусской» открылся лекторий проекта Level One
В нем проходят лекции о живописи Рубенса, дегустации вин и практикумы по архитектуре
Level One запускает курс лекций про вино
На трех занятиях участников научат различать, пить и выбирать вино
В «Центре искусств» стартует цикл лекций «Русская культура: главное»
Цикл познакомит с русской классической музыкой, архитектурой, иконами, балетом и живописью