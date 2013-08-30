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Как дешёвые смартфоны Xiaomi потеснили iPhone и Samsung
Истории
Как дешёвые смартфоны Xiaomi потеснили iPhone и SamsungСозданная всего пять лет назад китайская компания Xiaomi уже стала третьим продавцом смартфонов в мире. The Village узнал, в чём секрет её успеха
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Как дешёвые смартфоны Xiaomi потеснили iPhone и Samsung
Истории

Как дешёвые смартфоны Xiaomi потеснили iPhone и Samsung Созданная всего пять лет назад китайская компания Xiaomi уже стала третьим продавцом смартфонов в мире. The Village узнал, в чём секрет её успеха

Новости

За год пользователи Xiaomi скачали почти миллиард приложений на базе MIUI

Магазин приложений компании входит в пятёрку лучших на территории Китая: им пользуются около 17 млн человек, которые загружают около 5 млн приложений в день

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Новости

За год пользователи Xiaomi скачали почти миллиард приложений на базе MIUI Магазин приложений компании входит в пятёрку лучших на территории Китая: им пользуются около 17 млн человек, которые загружают около 5 млн приложений в день