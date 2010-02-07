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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В России заменят 27 тысяч старых лифтов

На это понадобится от трех до пяти лет

В России заменят 27 тысяч старых лифтов

На северо-западе Москвы упал лифт, есть погибшие (обновлено)

Лифт упал с высоты 19-го этажа новостройки

На северо-западе Москвы упал лифт, есть погибшие (обновлено)

При падении лифта в бизнес-центре погиб мужчина

Следственный комитет проводит проверку

При падении лифта в бизнес-центре погиб мужчина

На севере Москвы женщина провалилась в шахту лифта

Пострадавшая осталась жива

На севере Москвы женщина провалилась в шахту лифта

Лифты в «Алых парусах» находятся в аварийном состоянии

К таким выводам пришла проверка, проведённая после гибели в упавшем лифте женщины

Лифты в «Алых парусах» находятся в аварийном состоянии

Прокуратура проверит безопасность московских лифтов

Проверку решили провести после гибели женщины в жилом комплексе «Алые паруса»

Прокуратура проверит безопасность московских лифтов

«Стрелка» и «РосИзо» разработают единые стандарты для российских музеев

«РосИзо» и «Стрелка» разработают единые стандарты музейных услуг. В каждом учреждении должны появиться современные виды экскурсий, пандусы, лифты, кафе, скамейки, детские комнаты, навигация.

«Стрелка» и «РосИзо» разработают единые стандарты для российских музеев

В столице заменят 4 тысячи лифтов за 6 млрд рублей Власти решили не делать капремонт старых лифтов. Вместо этого их будут заменять на новые. На это выделено 6 миллиардов рублей

В столице заменят 4 тысячи лифтов за 6 млрд рублей

Интернет вытащат из мусоропровода
Интернет вытащат из мусоропровода В конце прошлого года по поручению Юрия Лужкова в Москве прошли проверки&nbsp;сетей кабельного телевидения и интернета. Проверяющие нашли много нарушений и теперь собираются потребовать от провайдеров, чтобы все было по правилам. В итоге интернет и кабельное телевидение могут подорожать.&nbsp;
Интернет вытащат из мусоропровода

Интернет вытащат из мусоропровода
В конце прошлого года по поручению Юрия Лужкова в Москве прошли проверки&nbsp;сетей кабельного телевидения и интернета. Проверяющие нашли много нарушений и теперь собираются потребовать от провайдеров, чтобы все было по правилам. В итоге интернет и кабельное телевидение могут подорожать.&nbsp;