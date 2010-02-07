Интернет вытащат из мусоропровода В конце прошлого года по поручению Юрия Лужкова в Москве прошли проверки сетей кабельного телевидения и интернета. Проверяющие нашли много нарушений и теперь собираются потребовать от провайдеров, чтобы все было по правилам. В итоге интернет и кабельное телевидение могут подорожать.