В России заменят 27 тысяч старых лифтов На это понадобится от трех до пяти лет
На северо-западе Москвы упал лифт, есть погибшие (обновлено)
Лифт упал с высоты 19-го этажа новостройки
На северо-западе Москвы упал лифт, есть погибшие (обновлено) Лифт упал с высоты 19-го этажа новостройки
При падении лифта в бизнес-центре погиб мужчина Следственный комитет проводит проверку
На севере Москвы женщина провалилась в шахту лифта Пострадавшая осталась жива
Лифты в «Алых парусах» находятся в аварийном состоянии
К таким выводам пришла проверка, проведённая после гибели в упавшем лифте женщины
Лифты в «Алых парусах» находятся в аварийном состоянии К таким выводам пришла проверка, проведённая после гибели в упавшем лифте женщины
Прокуратура проверит безопасность московских лифтов
Проверку решили провести после гибели женщины в жилом комплексе «Алые паруса»
Прокуратура проверит безопасность московских лифтов Проверку решили провести после гибели женщины в жилом комплексе «Алые паруса»
«Стрелка» и «РосИзо» разработают единые стандарты для российских музеев
«РосИзо» и «Стрелка» разработают единые стандарты музейных услуг. В каждом учреждении должны появиться современные виды экскурсий, пандусы, лифты, кафе, скамейки, детские комнаты, навигация.
«Стрелка» и «РосИзо» разработают единые стандарты для российских музеев «РосИзо» и «Стрелка» разработают единые стандарты музейных услуг. В каждом учреждении должны появиться современные виды экскурсий, пандусы, лифты, кафе, скамейки, детские комнаты, навигация.
В столице заменят 4 тысячи лифтов за 6 млрд рублей Власти решили не делать капремонт старых лифтов. Вместо этого их будут заменять на новые. На это выделено 6 миллиардов рублей
В столице заменят 4 тысячи лифтов за 6 млрд рублей Власти решили не делать капремонт старых лифтов. Вместо этого их будут заменять на новые. На это выделено 6 миллиардов рублей
Интернет вытащат из мусоропровода В конце прошлого года по поручению Юрия Лужкова в Москве прошли проверки сетей кабельного телевидения и интернета. Проверяющие нашли много нарушений и теперь собираются потребовать от провайдеров, чтобы все было по правилам. В итоге интернет и кабельное телевидение могут подорожать.