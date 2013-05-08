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Новости

Российские компании вошли в рейтинг лучших работодателей мира по версии Forbes

В списке оказались семь отечественных предприятий

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Новости

Российские компании вошли в рейтинг лучших работодателей мира по версии Forbes В списке оказались семь отечественных предприятий

Новости

Первые смартфоны на базе операционной системы Tizen появятся в начале 2014 года

Совместная разработка компаний Samsung и Intel, в основе которой лежит ядро Linux, будет применяться в широком спектре устройств, начиная с фотоаппаратов и заканчивая автомобильными системами

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Новости

Первые смартфоны на базе операционной системы Tizen появятся в начале 2014 года Совместная разработка компаний Samsung и Intel, в основе которой лежит ядро Linux, будет применяться в широком спектре устройств, начиная с фотоаппаратов и заканчивая автомобильными системами

Платный сыр: Как заставить людей платить за продукт при наличии бесплатных аналогов
Облако знаний
Платный сыр: Как заставить людей платить за продукт при наличии бесплатных аналоговЛюди неохотно расстаются с деньгами в интернете, стараясь найти бесплатные способы получения контента или аналогичные сервисы. Как всё же сделать так, чтобы они платили?
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Платный сыр: Как заставить людей платить за продукт при наличии бесплатных аналогов
Облако знаний

Платный сыр: Как заставить людей платить за продукт при наличии бесплатных аналогов Люди неохотно расстаются с деньгами в интернете, стараясь найти бесплатные способы получения контента или аналогичные сервисы. Как всё же сделать так, чтобы они платили?

Новости

На компьютерах МКС Windows заменят на Linux

Windows не удалось покорить космос

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Новости

На компьютерах МКС Windows заменят на Linux Windows не удалось покорить космос