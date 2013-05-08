Платный сыр: Как заставить людей платить за продукт при наличии бесплатных аналогов Люди неохотно расстаются с деньгами в интернете, стараясь найти бесплатные способы получения контента или аналогичные сервисы. Как всё же сделать так, чтобы они платили?