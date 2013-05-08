Новости
Российские компании вошли в рейтинг лучших работодателей мира по версии Forbes
В списке оказались семь отечественных предприятий
Новости
Российские компании вошли в рейтинг лучших работодателей мира по версии Forbes В списке оказались семь отечественных предприятий
Новости
Первые смартфоны на базе операционной системы Tizen появятся в начале 2014 года
Совместная разработка компаний Samsung и Intel, в основе которой лежит ядро Linux, будет применяться в широком спектре устройств, начиная с фотоаппаратов и заканчивая автомобильными системами
Новости
Первые смартфоны на базе операционной системы Tizen появятся в начале 2014 года Совместная разработка компаний Samsung и Intel, в основе которой лежит ядро Linux, будет применяться в широком спектре устройств, начиная с фотоаппаратов и заканчивая автомобильными системами
Облако знаний
Платный сыр: Как заставить людей платить за продукт при наличии бесплатных аналоговЛюди неохотно расстаются с деньгами в интернете, стараясь найти бесплатные способы получения контента или аналогичные сервисы. Как всё же сделать так, чтобы они платили?
Облако знаний
Платный сыр: Как заставить людей платить за продукт при наличии бесплатных аналогов Люди неохотно расстаются с деньгами в интернете, стараясь найти бесплатные способы получения контента или аналогичные сервисы. Как всё же сделать так, чтобы они платили?
Новости