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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Власти расширят полномочия Рособрнадзора

Теперь ведомство сможет самостоятельно определять эффективность вузов

Власти расширят полномочия Рособрнадзора

Рособрнадзор запретил прием студентов в МИТРО

В июле институт был лишен государственной аккредитации

Рособрнадзор запретил прием студентов в МИТРО

Московскую академию экономики и права частично лишили аккредитации

Рособрнадзор также запретил принимать студентов Институту международной торговли и права

Московскую академию экономики и права частично лишили аккредитации

Три московских вуза лишены госаккредитации

Такое решение принял Рособрнадзор по результатам проверки в них

Три московских вуза лишены госаккредитации

Московский Институт международной торговли и права полностью лишили аккредитации

Причиной стало неустранение нарушений

Московский Институт международной торговли и права полностью лишили аккредитации

Лишать вузы аккредитации летом

Предполагается, что это позволит избежать проблем, с которыми сталкиваются учащиеся из-за действий Рособрнадзора в течение года

Лишать вузы аккредитации летом

Рособрнадзор лишил аккредитации Институт психотерапии и клинической психологии

Всего меры были приняты в отношении четырёх московских вузов

Рособрнадзор лишил аккредитации Институт психотерапии и клинической психологии

Студентов МГЛУ с лишённых аккредитации специальностей переведут в другие вузы

Вуз лишили аккредитаций по специальностям «Экономика и управление», «Сервис и туризм» и «Теология»

Студентов МГЛУ с лишённых аккредитации специальностей переведут в другие вузы