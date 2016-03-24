Власти расширят полномочия Рособрнадзора
Теперь ведомство сможет самостоятельно определять эффективность вузов
Рособрнадзор запретил прием студентов в МИТРО
В июле институт был лишен государственной аккредитации
Московскую академию экономики и права частично лишили аккредитации
Рособрнадзор также запретил принимать студентов Институту международной торговли и права
Три московских вуза лишены госаккредитации
Такое решение принял Рособрнадзор по результатам проверки в них
Московский Институт международной торговли и права полностью лишили аккредитации
Причиной стало неустранение нарушений
Лишать вузы аккредитации летом
Предполагается, что это позволит избежать проблем, с которыми сталкиваются учащиеся из-за действий Рособрнадзора в течение года
Рособрнадзор лишил аккредитации Институт психотерапии и клинической психологии
Всего меры были приняты в отношении четырёх московских вузов
Студентов МГЛУ с лишённых аккредитации специальностей переведут в другие вузы
Вуз лишили аккредитаций по специальностям «Экономика и управление», «Сервис и туризм» и «Теология»