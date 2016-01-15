Еще один столичный банк лишился лицензии
Он обслуживал интересы собственников, в результате чего полностью утратил капитал
Рособрнадзор лишил лицензии еще один столичный вуз
Также регулятор приостановил лицензию одного московского института
Еще один московский вуз лишили лицензии
Такое решение приняли на основании постановления арбитражного суда
Рособрнадзор лишил лицензий еще два столичных вуза
Действие лицензии еще у двух московских образовательных учреждений приостановили
Три московских вуза лишили государственной аккредитации
Лицензии отозваны за несоответствие содержания и качества подготовки обучающихся
ЦБ отозвал лицензию у работавшего с РПЦ банка
Банк является участником системы страхования вкладов