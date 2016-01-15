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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Еще один столичный банк лишился лицензии

Он обслуживал интересы собственников, в результате чего полностью утратил капитал

Еще один столичный банк лишился лицензии

Рособрнадзор лишил лицензии еще один столичный вуз

Также регулятор приостановил лицензию одного московского института

Рособрнадзор лишил лицензии еще один столичный вуз

Еще один московский вуз лишили лицензии

Такое решение приняли на основании постановления арбитражного суда

Еще один московский вуз лишили лицензии

ЦБ отозвал лицензию у Межтопэнергобанка

В банке назначена временная администрация

ЦБ отозвал лицензию у Межтопэнергобанка

Рособрнадзор лишил лицензий еще два столичных вуза

Действие лицензии еще у двух московских образовательных учреждений приостановили

Рособрнадзор лишил лицензий еще два столичных вуза

Еще один банк лишился лицензии

Он размещал денежные средства в низкокачественные активы

Еще один банк лишился лицензии

ЦБ лишил лицензии еще один московский банк

На этот раз без лицензии остался Роспромбанк

ЦБ лишил лицензии еще один московский банк

Три московских вуза лишили государственной аккредитации

Лицензии отозваны за несоответствие содержания и качества подготовки обучающихся

Три московских вуза лишили государственной аккредитации

ЦБ отозвал лицензию у работавшего с РПЦ банка

Банк является участником системы страхования вкладов

ЦБ отозвал лицензию у работавшего с РПЦ банка