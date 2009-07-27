«Аэрофлот» начал продавать билеты на рейсы из Москвы в Лиссабон
Регулярные перелеты по этому направлению откроются с 15 июля
10 мест в Лиссабоне, куда ходят сами лиссабонцы The Village публикует серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, были в нём не раз. В этом выпуске — Лиссабон без лифта Санта Жушта и монастыря Жерониму
10 мест в Лиссабоне, куда ходят сами лиссабонцы The Village публикует серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, были в нём не раз. В этом выпуске — Лиссабон без лифта Санта Жушта и монастыря Жерониму
Еврозоны: 10 лучших коворкингов Старого Света Недавно H&F опубликовал рейтинг коворкингов Москвы и Петербурга. Теперь по нашей просьбе Константин Зильбербург рассказывает о самых интересных пространствах для совместной работы в Европе.
Еврозоны: 10 лучших коворкингов Старого Света Недавно H&F опубликовал рейтинг коворкингов Москвы и Петербурга. Теперь по нашей просьбе Константин Зильбербург рассказывает о самых интересных пространствах для совместной работы в Европе.
Страна,где можно смело оставить свое сердце. Португалия Португалия — невероятное государство, которое не похоже ни на одно и в Европе, и во всем мире. Она шокирует, удивляет, пленит и влюбляет в себя без оглядки.
Недорогие отели в Италии, США, ЮАР и Японии Вашему вниманию, невероятные места где можно остановиться и пожить. Если вы собираетесь в Неаполь, Лиссабон, Кейптаун, Лос-Анджелес или Токио, то вам невероятно повезло!