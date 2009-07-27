10 мест в Лиссабоне, куда ходят сами лиссабонцы The Village публикует серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, были в нём не раз. В этом выпуске — Лиссабон без лифта Санта Жушта и монастыря Жерониму