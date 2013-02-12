Новости
Отменить лицензии на издание CD и DVD
По мнению властей, лицензирование дисков больше не помогает бороться с пиратством
Новости
Отменить лицензии на издание CD и DVD По мнению властей, лицензирование дисков больше не помогает бороться с пиратством
Новости
Минтранс ужесточит правила для междугородних автобусных перевозок
Ведомство планирует ввести обязательное лицензирование для всех категорий перевозчиков
Новости
Минтранс ужесточит правила для междугородних автобусных перевозок Ведомство планирует ввести обязательное лицензирование для всех категорий перевозчиков
Город
Сколько московских магазинов и ресторанов могут лишиться алкогольных лицензий
По словам главы городского департамента торговли, лишиться лицензии в этом году могут даже знаменитые рестораны
Город
Сколько московских магазинов и ресторанов могут лишиться алкогольных лицензий По словам главы городского департамента торговли, лишиться лицензии в этом году могут даже знаменитые рестораны
Новости
Роскомнадзор не будет лицензировать Skype
Это не входит в сферу его возможностей — закон «О связи» регулирует деятельность соответствующих компаний только на территории России
Новости
Роскомнадзор не будет лицензировать Skype Это не входит в сферу его возможностей — закон «О связи» регулирует деятельность соответствующих компаний только на территории России
Новости
Минздрав введёт лицензирование тайского массажа
Оказывать эту услугу смогут только люди с медицинским образованием
Новости
Минздрав введёт лицензирование тайского массажа Оказывать эту услугу смогут только люди с медицинским образованием
Новости