вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Отменить лицензии на издание CD и DVD

По мнению властей, лицензирование дисков больше не помогает бороться с пиратством

0
Новости

Отменить лицензии на издание CD и DVD По мнению властей, лицензирование дисков больше не помогает бороться с пиратством

Новости

Минтранс ужесточит правила для междугородних автобусных перевозок

Ведомство планирует ввести обязательное лицензирование для всех категорий перевозчиков

0
Новости

Минтранс ужесточит правила для междугородних автобусных перевозок Ведомство планирует ввести обязательное лицензирование для всех категорий перевозчиков

Город

Сколько московских магазинов и ресторанов могут лишиться алкогольных лицензий

По словам главы городского департамента торговли, лишиться лицензии в этом году могут даже знаменитые рестораны

0
Город

Сколько московских магазинов и ресторанов могут лишиться алкогольных лицензий По словам главы городского департамента торговли, лишиться лицензии в этом году могут даже знаменитые рестораны

Новости

Роскомнадзор не будет лицензировать Skype

Это не входит в сферу его возможностей — закон «О связи» регулирует деятельность соответствующих компаний только на территории России

1
Новости

Роскомнадзор не будет лицензировать Skype Это не входит в сферу его возможностей — закон «О связи» регулирует деятельность соответствующих компаний только на территории России

Новости

Минздрав введёт лицензирование тайского массажа

Оказывать эту услугу смогут только люди с медицинским образованием

0
Новости

Минздрав введёт лицензирование тайского массажа Оказывать эту услугу смогут только люди с медицинским образованием

Новости

Сидр и медовуха вышли из-под лицензирования

Производители готовятся возобновить работу

0
Новости

Сидр и медовуха вышли из-под лицензирования Производители готовятся возобновить работу

Новости

Концертных агентов могут обязать иметь банковские гарантии на 150 млн рублей

В Госдуму внесены поправки в закон о культуре

0
Новости

Концертных агентов могут обязать иметь банковские гарантии на 150 млн рублей В Госдуму внесены поправки в закон о культуре