Сразу несколько маршрутов наземного транспорта задерживаются из-за непогоды в Москве
Водителей просят объезжать проблемные участки
МЧС выпустило экстренное предупреждение о сильном ветре, грозе и граде
В службе порекомендовали обходить деревья, рекламные щиты и другие шаткие конструкции
Водителей предупредили о проблемах на дорогах из-за ливня 19 июня
Автомобилистам советуют пересесть на общественный транспорт
Ливни с грозой принесут сегодня в Москву треть месячной нормы осадков
Дожди распределятся по городу неравномерно, местами возможен град
МЧС предупредило о ливне и сильном ветре в ближайшие часы
Неблагоприятные погодные условия сохранятся до завтрашнего утра
МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы
В столице и области ожидаются грозовой дождь с сильным ветром
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды в субботу
Столицу ожидают грозовые ливни, град и сильный ветер
Ущерб от ливня в Москве оценили в 20 миллионов рублей
К такому выводу пришли российские страховые компании
В аэропортах Москвы из-за шторма задержали почти 240 рейсов
На работе Внукова непогода почти не сказалась
Шторм в Москве, борьба Telegram с цензурой и продление контрсанкций
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
В Москве за шесть часов выпало более 70 % от месячной нормы осадков
По данным синоптиков, ливни в столице продолжатся
Синоптики предупредили об очередной волне шторма в Москве
Около 20:00 к югу и юго-западу столицы вновь подойдут тучи
В Шереметьеве пассажирам рекомендовали приезжать в аэропорт заранее
Это связано с неблагоприятными погодными условиями
Москвичей предупредили о второй волне шторма в ближайший час
Ливень пройдет по территории города с запада на восток
Москвичей предупредили о грозовом ливне 30 июня
Температура воздуха в столице при этом повысится до 28 градусов
Собянин — об «испытании» Москвы погодой
По словам Собянина, таких сильных ливней в столице не было за всю историю метеорологических наблюдений
Ленинский проспект частично перекрыли из-за подтопления
На дублёре Ленинского проспекта встали троллейбусы
Москва встала в пробках из-за ливня
Набережная вышедшей из берегов Яузы загружена на 10 баллов
На «Савёловской» затопило вход в метро
Ожидается, что дождь в Москве прекратится не раньше ночи
Стало известно о новой жертве урагана в Подмосковье
Всего есть информация о двух погибших из-за стихии
Поливальная машина на Арбате во время ливня
В ночь с 13 на 14 июля в Москве прошёл сильнейший ливень с грозой
Один человек погиб во время ночной грозы в Подмосковье (обновлено)
Семнадцать человек пострадали
Пыльная буря и ливень в Москве
В Москве из-за ветра началась песчаная буря, идёт сильный ливень
Московский зоопарк готов отправить в Тбилиси нескольких животных
Среди животных, которых могут передать зоопарку Тбилиси, — медведь, копытные и птицы
Потоп на Профсоюзной улице
Из-за сильного ливня затопило участок улицы Профсоюзная в районе станции метро «Калужская»