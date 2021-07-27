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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Прогноз: Вечером 28 июля в Москве выпадет около 20% месячной нормы осадков

Прогноз: Вечером 28 июля в Москве выпадет около 20% месячной нормы осадков

Нижний Новгород под водой. Показываем последствия грандиозного ливня
Нижний Новгород под водой. Показываем последствия грандиозного ливня
Нижний Новгород под водой. Показываем последствия грандиозного ливня

Нижний Новгород под водой. Показываем последствия грандиозного ливня

Сорванные куски дома, ливень и молнии: Шторм в Москве
Сорванные куски дома, ливень и молнии: Шторм в Москве Самые захватывающие кадры
Сорванные куски дома, ливень и молнии: Шторм в Москве

Сорванные куски дома, ливень и молнии: Шторм в Москве
Самые захватывающие кадры

На Москву обрушатся гроза и ливень
Прогноз
27 июля 2021

На Москву обрушатся гроза и ливень

В Москве ожидается «суперливень»
Прогноз
28 июня 2021

В Москве ожидается «суперливень»

Сразу несколько маршрутов наземного транспорта задерживаются из-за непогоды в Москве

Водителей просят объезжать проблемные участки

Сразу несколько маршрутов наземного транспорта задерживаются из-за непогоды в Москве

Потоп на юге Москвы

Движение частично перекрыли

Потоп на юге Москвы

МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе, ливнях и граде

Непогода продлится сутки

МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе, ливнях и граде

МЧС выпустило экстренное предупреждение о сильном ветре, грозе и граде

В службе порекомендовали обходить деревья, рекламные щиты и другие шаткие конструкции

МЧС выпустило экстренное предупреждение о сильном ветре, грозе и граде

Июньский град в Москве

The Village собрал фото и видео непогоды

Июньский град в Москве

Водителей предупредили о проблемах на дорогах из-за ливня 19 июня

Автомобилистам советуют пересесть на общественный транспорт

Водителей предупредили о проблемах на дорогах из-за ливня 19 июня

Ливни с грозой принесут сегодня в Москву треть месячной нормы осадков

Дожди распределятся по городу неравномерно, местами возможен град

Ливни с грозой принесут сегодня в Москву треть месячной нормы осадков

МЧС предупредило о ливне и сильном ветре в ближайшие часы

Неблагоприятные погодные условия сохранятся до завтрашнего утра

МЧС предупредило о ливне и сильном ветре в ближайшие часы

МЧС предупредило о ливне с грозой в ближайшие часы

Непогода продлится больше суток

МЧС предупредило о ливне с грозой в ближайшие часы

МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы

В столице и области ожидаются грозовой дождь с сильным ветром

МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы

Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды в субботу

Столицу ожидают грозовые ливни, град и сильный ветер

Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды в субботу

Москву ожидают грозовые ливни 30 июля

В столице может выпасть до трети месячной нормы осадков

Москву ожидают грозовые ливни 30 июля

Ущерб от ливня в Москве оценили в 20 миллионов рублей

К такому выводу пришли российские страховые компании

Ущерб от ливня в Москве оценили в 20 миллионов рублей

В аэропортах Москвы из-за шторма задержали почти 240 рейсов

На работе Внукова непогода почти не сказалась

В аэропортах Москвы из-за шторма задержали почти 240 рейсов

Шторм в Москве, борьба Telegram с цензурой и продление контрсанкций

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Шторм в Москве, борьба Telegram с цензурой и продление контрсанкций

В Москве за шесть часов выпало более 70 % от месячной нормы осадков

По данным синоптиков, ливни в столице продолжатся

В Москве за шесть часов выпало более 70 % от месячной нормы осадков

Синоптики предупредили об очередной волне шторма в Москве

Около 20:00 к югу и юго-западу столицы вновь подойдут тучи

Синоптики предупредили об очередной волне шторма в Москве

В Шереметьеве пассажирам рекомендовали приезжать в аэропорт заранее

Это связано с неблагоприятными погодными условиями

В Шереметьеве пассажирам рекомендовали приезжать в аэропорт заранее

Москвичей предупредили о второй волне шторма в ближайший час

Ливень пройдет по территории города с запада на восток

Москвичей предупредили о второй волне шторма в ближайший час

Москвичей предупредили о грозовом ливне 30 июня

Температура воздуха в столице при этом повысится до 28 градусов

Москвичей предупредили о грозовом ливне 30 июня

Летний град в Москве

В Москве прошла гроза, во время который выпал необычно крупный град

Летний град в Москве

Собянин — об «испытании» Москвы погодой

По словам Собянина, таких сильных ливней в столице не было за всю историю метеорологических наблюдений

Собянин — об «испытании» Москвы погодой

Ленинский проспект частично перекрыли из-за подтопления

На дублёре Ленинского проспекта встали троллейбусы

Ленинский проспект частично перекрыли из-за подтопления

Москва встала в пробках из-за ливня

Набережная вышедшей из берегов Яузы загружена на 10 баллов

Москва встала в пробках из-за ливня

На «Савёловской» затопило вход в метро

Ожидается, что дождь в Москве прекратится не раньше ночи

На «Савёловской» затопило вход в метро

Яуза вышла из берегов

Спасатели эвакуировали 200 человек

Яуза вышла из берегов

МЧС предупреждает москвичей о надвигающейся грозе

Гроза ожидается в районе 23:00

МЧС предупреждает москвичей о надвигающейся грозе

На месте сломанных ураганом деревьев посадят новые

Деревья заменят по программе «Лунка в лунку»

На месте сломанных ураганом деревьев посадят новые

Стало известно о новой жертве урагана в Подмосковье

Всего есть информация о двух погибших из-за стихии

Стало известно о новой жертве урагана в Подмосковье

Поливальная машина на Арбате во время ливня

В ночь с 13 на 14 июля в Москве прошёл сильнейший ливень с грозой

Поливальная машина на Арбате во время ливня

Один человек погиб во время ночной грозы в Подмосковье (обновлено)

Семнадцать человек пострадали

Один человек погиб во время ночной грозы в Подмосковье (обновлено)

Пыльная буря и ливень в Москве

В Москве из-за ветра началась песчаная буря, идёт сильный ливень

Пыльная буря и ливень в Москве

Московский зоопарк готов отправить в Тбилиси нескольких животных

Среди животных, которых могут передать зоопарку Тбилиси, — медведь, копытные и птицы

Московский зоопарк готов отправить в Тбилиси нескольких животных

Потоп на Профсоюзной улице

Из-за сильного ливня затопило участок улицы Профсоюзная в районе станции метро «Калужская»

Потоп на Профсоюзной улице

На столицу обрушится сильнейший ливень
На столицу обрушится сильнейший ливень В ближайшие часы на Москву обрушится гроза с градом.
На столицу обрушится сильнейший ливень

На столицу обрушится сильнейший ливень
В ближайшие часы на Москву обрушится гроза с градом.

Буря нанесла миллионный ущерб
Буря нанесла миллионный ущерб Обещанное на сегодня штормовое предупреждение сбылось и обернулось серьезными проблемами&nbsp;для Москвы. Количество несчастных случаев и ущерб еще уточняется, но цифры уже впечатляют.&nbsp;
Буря нанесла миллионный ущерб

Буря нанесла миллионный ущерб
Обещанное на сегодня штормовое предупреждение сбылось и обернулось серьезными проблемами&nbsp;для Москвы. Количество несчастных случаев и ущерб еще уточняется, но цифры уже впечатляют.&nbsp;