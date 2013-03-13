Новая география
Как пробудить в жителях интерес к их городуКоманда урбанистов, дизайнеров и копирайтеров из Нижнего Новгорода создала путеводитель «Горький, пробуй на вкус», чтобы показать жителям другую сторону города
Новая география
Как пробудить в жителях интерес к их городу Команда урбанистов, дизайнеров и копирайтеров из Нижнего Новгорода создала путеводитель «Горький, пробуй на вкус», чтобы показать жителям другую сторону города
Интерьер недели
Интерьер недели (Петербург): Location HostelИнтерьер второго хостела Location Hostel от дизайнеров «Мастерской Архипенко» — с цветной мебелью, большим ресепшеном и элементами лофта.
Интерьер недели
Интерьер недели (Петербург): Location Hostel Интерьер второго хостела Location Hostel от дизайнеров «Мастерской Архипенко» — с цветной мебелью, большим ресепшеном и элементами лофта.
Истории
Койко-место: Истории лучших хостелов Санкт-ПетербургаЗа последние годы в Санкт-Петербурге появилось больше сотни хостелов — теперь владельцы самых известных и модных сетей собираются открывать мини-отели и выходить на европейский рынок.
Истории
Койко-место: Истории лучших хостелов Санкт-Петербурга За последние годы в Санкт-Петербурге появилось больше сотни хостелов — теперь владельцы самых известных и модных сетей собираются открывать мини-отели и выходить на европейский рынок.
Люди в городе
Жалобное лицо: Иностранцы — о хостелах ПетербургаТуристический сезон в Петербурге начинается через месяц. Пока 160 хостелов в городе готовятся к наплыву туристов, The Village изучил главные букинг-сайты и собрал отзывы иностранцев о пребывании.
Люди в городе