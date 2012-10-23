Новости
Алексей Учитель — о купленных людях, вывесивших баннер против «Матильды» на футбольном матче
По его мнению, настоящие футбольные фанаты «не имеют отношения к произошедшему»
Новости
Алексей Учитель — о купленных людях, вывесивших баннер против «Матильды» на футбольном матче По его мнению, настоящие футбольные фанаты «не имеют отношения к произошедшему»
События
Depeche Mode выступят в России в июне 2013-го
Британская группа Depeche Mode посетит Россию в июне 2013 года. Группа даст концерты в Москве и Петербурге в рамках европейского турне в поддержку нового альбома.
События