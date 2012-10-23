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Новости

Алексей Учитель — о купленных людях, вывесивших баннер против «Матильды» на футбольном матче

По его мнению, настоящие футбольные фанаты «не имеют отношения к произошедшему»

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Новости

Алексей Учитель — о купленных людях, вывесивших баннер против «Матильды» на футбольном матче По его мнению, настоящие футбольные фанаты «не имеют отношения к произошедшему»

События

Depeche Mode выступят в России в июне 2013-го

Британская группа Depeche Mode посетит Россию в июне 2013 года. Группа даст концерты в Москве и Петербурге в рамках европейского турне в поддержку нового альбома.

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События

Depeche Mode выступят в России в июне 2013-го Британская группа Depeche Mode посетит Россию в июне 2013 года. Группа даст концерты в Москве и Петербурге в рамках европейского турне в поддержку нового альбома.