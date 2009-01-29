N tips to enjoy London Прожив в Лондоне год, хочу слить некоторое количество полезной инфы. Надеюсь, поможет избавиться от неких траблов во время поездки. Я бы очень хотела обладать этой информацией год назад )
Рынки Лондона: «Хлеба и зрелищ!» Тому, кто впервые попал в Лондон, может показаться, что англичане не умеют готовить: ушедшие поколения питались сплошь овсянкой и пудингами, а нынешнее предпочитает посещать многочисленные кафе и рестораны этнического толка (китайские, японские, индийские), вечерком прихватывая домой продукцию из Fish & Chips – жареную рыбу и картофель фри. Но это лишь первое впечатление.
Твидовый велопробег Такого ещё не было! Если Критическая Масса уже успела распространиться по всему миру, обзавестись сторонниками и противниками, вызвать жаркие дискуссии и стать относительно привычным в городской среде событием, то первый Твидовый велопробег (Tweed Run) прошёл в Лондоне только в прошлую субботу!
LONDON глазами живущего в нем Итак, Лондон глазами человка прожившего в нем 2 года.