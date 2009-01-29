Рынки Лондона: «Хлеба и зрелищ!» Тому, кто впервые попал в Лондон, может показаться, что англичане не умеют готовить: ушедшие поколения питались сплошь овсянкой и пудингами, а нынешнее предпочитает посещать многочисленные кафе и рестораны этнического толка (китайские, японские, индийские), вечерком прихватывая домой продукцию из Fish & Chips – жареную рыбу и картофель фри. Но это лишь первое впечатление.