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Архитектура
Как бюро Topotek 1 изменит Новый Арбат
The Village поговорил с архитектором Лоренцем Декслером о том, что ожидает одну из главных улиц Москвы
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Архитектура
Как бюро Topotek 1 изменит Новый Арбат
The Village поговорил с архитектором Лоренцем Декслером о том, что ожидает одну из главных улиц Москвы
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