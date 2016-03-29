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Как бюро Topotek 1 изменит Новый Арбат
Архитектура
Как бюро Topotek 1 изменит Новый Арбат The Village поговорил с архитектором Лоренцем Декслером о том, что ожидает одну из главных улиц Москвы
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Как бюро Topotek 1 изменит Новый Арбат
Архитектура

Как бюро Topotek 1 изменит Новый Арбат The Village поговорил с архитектором Лоренцем Декслером о том, что ожидает одну из главных улиц Москвы