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Приложение для знакомств лесбиянок Wonder
Сервис позволяет посмотреть девушек поблизости и выбрать сценарий встречи с помощью иконок
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Приложение для знакомств лесбиянок Wonder Сервис позволяет посмотреть девушек поблизости и выбрать сценарий встречи с помощью иконок
Предприниматели
Taboo: Как заработать на приложениях для свиданий и сексаДейтинг с геолокацией все еще приносит быстрые деньги, нужно лишь найти нишу
Предприниматели
Taboo: Как заработать на приложениях для свиданий и секса Дейтинг с геолокацией все еще приносит быстрые деньги, нужно лишь найти нишу
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TopFace хочет приобрети сервис знакомств LovePlanet Сейчас компания оценивает его потенциал
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Медиахолдинг РБК планирует продать свои развлекательные интернет-проекты за $70 млн
Сейчас они лишь генерируют трафик для деловых изданий РБК, не принося компании никакой прибыли
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