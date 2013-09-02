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Новости

Приложение для знакомств лесбиянок Wonder

Сервис позволяет посмотреть девушек поблизости и выбрать сценарий встречи с помощью иконок

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Новости

Приложение для знакомств лесбиянок Wonder Сервис позволяет посмотреть девушек поблизости и выбрать сценарий встречи с помощью иконок

Taboo: Как заработать на приложениях для свиданий и секса
Предприниматели
Taboo: Как заработать на приложениях для свиданий и сексаДейтинг с геолокацией все еще приносит быстрые деньги, нужно лишь найти нишу
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Taboo: Как заработать на приложениях для свиданий и секса
Предприниматели

Taboo: Как заработать на приложениях для свиданий и секса Дейтинг с геолокацией все еще приносит быстрые деньги, нужно лишь найти нишу

Новости

TopFace хочет приобрети сервис знакомств LovePlanet

Сейчас компания оценивает его потенциал

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Новости

TopFace хочет приобрети сервис знакомств LovePlanet Сейчас компания оценивает его потенциал

Новости

Медиахолдинг РБК планирует продать свои развлекательные интернет-проекты за $70 млн

Сейчас они лишь генерируют трафик для деловых изданий РБК, не принося компании никакой прибыли

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Новости

Медиахолдинг РБК планирует продать свои развлекательные интернет-проекты за $70 млн Сейчас они лишь генерируют трафик для деловых изданий РБК, не принося компании никакой прибыли