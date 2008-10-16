Лук и чеснок, которые кладут абсолютно везде Михаил Барышников бросает вызов московским шеф-поварам
Лук и чеснок, которые кладут абсолютно везде
Михаил Барышников бросает вызов московским шеф-поварам
Россиянам разрешили охотиться с луком. В Госдуме хотят сделать страну великой охотничьей державой
Купить лук смогут охотники
Россиянам разрешили охотиться с луком. В Госдуме хотят сделать страну великой охотничьей державой Купить лук смогут охотники
6 необычных хот-договПовар Виктория Боярская рассказывает The Village, как приготовить хот-доги для домашней вечеринки: с фалафелем; колбаской в соусе карри; с кимчи; с луковым джемом и голубым сыром и ещё два вида
6 необычных хот-догов Повар Виктория Боярская рассказывает The Village, как приготовить хот-доги для домашней вечеринки: с фалафелем; колбаской в соусе карри; с кимчи; с луковым джемом и голубым сыром и ещё два вида
Чечевица с шампиньонами Простая еда для вегетарианцев или тех, кто любит вкусные овощные блюда.
Чечевица с шампиньонами Простая еда для вегетарианцев или тех, кто любит вкусные овощные блюда.
Чудо свинина или как поесть со вкусом! Еху это мой первый пост. И внем я хочу рассказать про рулет из свинины, со сложными гарнирами. Нам нужно будет: