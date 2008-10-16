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Лук и чеснок, которые кладут абсолютно везде
Лук и чеснок, которые кладут абсолютно везде Михаил Барышников бросает вызов московским шеф-поварам
Лук и чеснок, которые кладут абсолютно везде

Лук и чеснок, которые кладут абсолютно везде
Михаил Барышников бросает вызов московским шеф-поварам

Россиянам разрешили охотиться с луком. В Госдуме хотят сделать страну великой охотничьей державой

Купить лук смогут охотники

Россиянам разрешили охотиться с луком. В Госдуме хотят сделать страну великой охотничьей державой
Купить лук смогут охотники

6 необычных хот-догов

6 необычных хот-договПовар Виктория Боярская рассказывает The Village, как приготовить хот-доги для домашней вечеринки: с фалафелем; колбаской в соусе карри; с кимчи; с луковым джемом и голубым сыром и ещё два вида

6 необычных хот-догов

6 необычных хот-догов
Повар Виктория Боярская рассказывает The Village, как приготовить хот-доги для домашней вечеринки: с фалафелем; колбаской в соусе карри; с кимчи; с луковым джемом и голубым сыром и ещё два вида

Чечевица с шампиньонами Простая еда для вегетарианцев или тех, кто любит вкусные овощные блюда.

Чечевица с шампиньонами
Простая еда для вегетарианцев или тех, кто любит вкусные овощные блюда.

Чудо свинина или как поесть со вкусом! Еху это мой первый пост. И внем я хочу рассказать про &nbsp;рулет из свинины, со сложными гарнирами. Нам &nbsp;нужно будет:

Чудо свинина или как поесть со вкусом!
Еху это мой первый пост. И внем я хочу рассказать про &nbsp;рулет из свинины, со сложными гарнирами. Нам &nbsp;нужно будет:

Луковый суп из чрева Парижа Париж - это любовь, ночь, тайна.

Луковый суп из чрева Парижа
Париж - это любовь, ночь, тайна.

Сырный суп Суп чрезвычайно быстр и прост в приготовлении.

Сырный суп
Суп чрезвычайно быстр и прост в приготовлении.