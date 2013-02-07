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Война между Apple и Tesla Motors, финансовые успехи Twitter и поддержка стартапов от Google
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Война между Apple и Tesla Motors, финансовые успехи Twitter и поддержка стартапов от Google Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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База данных женихов Lulu, в которую инвестировал Мильнер, быстро набирает популярность
За 8 недель приложение скачали 200 000 раз
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База данных женихов Lulu, в которую инвестировал Мильнер, быстро набирает популярность За 8 недель приложение скачали 200 000 раз
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