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Новости

Война между Apple и Tesla Motors, финансовые успехи Twitter и поддержка стартапов от Google

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Война между Apple и Tesla Motors, финансовые успехи Twitter и поддержка стартапов от Google Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

База данных женихов Lulu, в которую инвестировал Мильнер, быстро набирает популярность

За 8 недель приложение скачали 200 000 раз

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Новости

База данных женихов Lulu, в которую инвестировал Мильнер, быстро набирает популярность За 8 недель приложение скачали 200 000 раз

Новости

Юрий Мильнер вложился в базу данных мужчин Lulu

Сервис для девушек привлёк $2,5 млн

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Новости

Юрий Мильнер вложился в базу данных мужчин Lulu Сервис для девушек привлёк $2,5 млн