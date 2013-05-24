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Новости

Luxoft теряет акционеров из-за политического кризиса на Украине

Американские фонды избавляются от ценных бумаг российского разработчика

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Новости

Luxoft теряет акционеров из-за политического кризиса на Украине Американские фонды избавляются от ценных бумаг российского разработчика

Новости

Российский разработчик мобильных игр Game Insight переезжает в Литву

Компания идёт на этот шаг по нескольким причинам, среди которых и та, что в глазах потенциальных инвесторов и частных фондов штаб-квартира в Москве несет большие риски.

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Новости

Российский разработчик мобильных игр Game Insight переезжает в Литву Компания идёт на этот шаг по нескольким причинам, среди которых и та, что в глазах потенциальных инвесторов и частных фондов штаб-квартира в Москве несет большие риски.

Новости

Компания Luxoft вывозит программистов и топ-менеджмент из России и Украины

Производитель софта принял это решение из-за желания западных заказчиков снизить риски, возникшие на фоне конфликта Украины и России.

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Компания Luxoft вывозит программистов и топ-менеджмент из России и Украины Производитель софта принял это решение из-за желания западных заказчиков снизить риски, возникшие на фоне конфликта Украины и России.

Новости

Российский производитель софта Luxoft пошёл на биржу

Ожидаемое поступление от продажи акций — $80 млн

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Новости

Российский производитель софта Luxoft пошёл на биржу Ожидаемое поступление от продажи акций — $80 млн