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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Команда m_division отметит юбилей вечеринкой в Mutabor

В лайн-апе больше 30 резидентов из главных клубов мира

Команда m_division отметит юбилей вечеринкой в Mutabor

От Билли Айлиш до Камаси Вашингтона: 20 концертов и фестивалей лета в Петербурге
От Билли Айлиш до Камаси Вашингтона: 20 концертов и фестивалей лета в Петербурге Этим летом в городе будет невероятное количество хороших концертов. The Village выбрал самые интересные
От Билли Айлиш до Камаси Вашингтона: 20 концертов и фестивалей лета в Петербурге

От Билли Айлиш до Камаси Вашингтона: 20 концертов и фестивалей лета в Петербурге
Этим летом в городе будет невероятное количество хороших концертов. The Village выбрал самые интересные

От Земфиры до Ника Кейва: 14 концертов и семь фестивалей лета в Петербурге
От Земфиры до Ника Кейва: 14 концертов и семь фестивалей лета в Петербурге А также плейлист из 35 песен
От Земфиры до Ника Кейва: 14 концертов и семь фестивалей лета в Петербурге

От Земфиры до Ника Кейва: 14 концертов и семь фестивалей лета в Петербурге
А также плейлист из 35 песен

Что слушать на фестивале электронной музыки Gamma
Что слушать на фестивале электронной музыки Gamma Byetone, Kangding Ray и другие электронщики в двухдневном техно-марафоне на территории бывшей судостроительной верфи
Что слушать на фестивале электронной музыки Gamma

Что слушать на фестивале электронной музыки Gamma
Byetone, Kangding Ray и другие электронщики в двухдневном техно-марафоне на территории бывшей судостроительной верфи

Заводы стоят: Как в Петербурге проводят рейвы в промышленных зданиях

Заводы стоят: Как в Петербурге проводят рейвы в промышленных зданияхРассказываем о командах m_division и Roots United, которые организуют музыкальные фестивали на бывших заводах и в газгольдерах

Заводы стоят: Как в Петербурге проводят рейвы в промышленных зданиях

Заводы стоят: Как в Петербурге проводят рейвы в промышленных зданиях
Рассказываем о командах m_division и Roots United, которые организуют музыкальные фестивали на бывших заводах и в газгольдерах