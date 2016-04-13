Команда m_division отметит юбилей вечеринкой в Mutabor
В лайн-апе больше 30 резидентов из главных клубов мира
От Билли Айлиш до Камаси Вашингтона: 20 концертов и фестивалей лета в Петербурге Этим летом в городе будет невероятное количество хороших концертов. The Village выбрал самые интересные
От Билли Айлиш до Камаси Вашингтона: 20 концертов и фестивалей лета в Петербурге Этим летом в городе будет невероятное количество хороших концертов. The Village выбрал самые интересные
От Земфиры до Ника Кейва: 14 концертов и семь фестивалей лета в Петербурге А также плейлист из 35 песен
От Земфиры до Ника Кейва: 14 концертов и семь фестивалей лета в Петербурге А также плейлист из 35 песен
Что слушать на фестивале электронной музыки Gamma Byetone, Kangding Ray и другие электронщики в двухдневном техно-марафоне на территории бывшей судостроительной верфи