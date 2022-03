От Земфиры до Ника Кейва: 14 концертов и семь фестивалей лета в Петербурге

Август

dEUS

Неожиданное возвращение ветеранов бельгийской инди-сцены (старожилы могут помнить выступление dEUS в давным-давно почившем клубе «Платформа»). Группа уже лет шесть ничего не записывала — ну и ладно: услышать вживую «Roses» и «Suds & Soda» будет бесценно.

Когда 9 августа Где Zal (наб. Обводного канала, 118) Билеты пока не поступили в продажу facebook

Die Antwoord

Южноафриканская фрик-группа, играющая смесь альтернативного хип-хопа с техно, пару лет назад заявила было о распаде, но быстро выяснилось, что их не так поняли. И вот Die Antwoord едут в Петербург с очередным концертом (пять лет назад у них на разогреве все в том же А2 выступали Little Big). Йо-Ланди и Ninja живьем — зрелище безумное и бодрящее одновременно.

Когда 9 августа Где А2 (пр-т. Медиков, 3) Билеты от 2 600 рублей a2

Roger Waters

Эпичное шоу под занавес лета. Роджер Уотерс год назад выпустил новый альбом «Is This the Life We Really Want?», но в СМИ мелькал в основном в связи с активным участием в антиизраильском движении «Бойкот, изоляция и санкции». В Петербург Уотерс едет в рамках тура Us and Them (по песне Pink Floyd) — и классические хиты группы, разумеется, исполнит.