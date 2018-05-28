От Земфиры до Ника Кейва: 14 концертов и семь фестивалей лета в Петербурге

Июнь

Tim Hecker

Канадец Тим Хекер практикует эмбиент, дрон и глитч, его «Harmony In Ultraviolet» — один из самых важных альбомов 2000-х. В июле Хекер перевыпускает две первые пластинки, новый материал тоже имеется (см. трек Rose Light в нашем плейлисте). Концерт обязателен для посещения всем ценителям экспериментальной электроники — особенно если вы не видели Хекера 10 лет назад на фестивале Skif.

Когда 1 июня Где Mosaique (Конюшенная пл., 2В) Билеты 1600 рублей vk

Noel Gallagher’s High Flying Birds

Oasis распались почти 10 лет назад — с тех пор старший из братьев Галлахеров, Ноэль, выступает с группой Noel Gallagher’s High Flying Birds. Играют бодрый британский рок с уклоном в психоделию, выпустили уже три альбома — последний, «Who Built the Moon?», вышел как раз в прошлом году, его неплохо приняла критика. В отличие от Лиэма, продолжающего язвить и яриться в твиттере, Галлахер-старший давно помирился с заклятым врагом — Дэймоном Албарном из Blur: на последнем альбоме Gorillaz есть их совместная работа.

Когда 1 июня Где А2 (пр-т. Медиков, 3) Билеты от 2 800 рублей a2

Ozzy Osbourne

«Крестный отец метала» выходит на пенсию: концерт в «Ледовом» — возможно, последний шанс увидеть Оззи (впрочем, финальные гастроли продлятся до 2020 года). Классика Black Sabbath в репертуаре будет, а вообще примерный сетлист можно посмотреть тут.

Когда 3 июня Где «Ледовый дворец» (пр-т. Пятилеток, 1А) Билеты от 4 000 рублей vk

The Kills

Дуэт вокалистки Элисон Моссхарт и гитариста Джейми Хинса (плюс драм-машина), который в 2000-е часто сравнивали с White Stripes, в отличие от тандема Уайтов, продолжает выступать. The Kills — резиденты уважаемого лейбла Domino, последняя пластинка «Ash & Ice» (минимализм, строгие гитарные риффы и порочный вокал) вышла пару лет назад.

Когда 4 июня Где «Космонавт» (ул. Бронницкая, 24) Билеты от 2 200 рублей facebook

Монеточка

С приходом арт-директора Александра Яковлева в Opera — клуб в ДК Цюрупы, так и неслучившемся креативном пространстве — программа стала по-настоящему интересной. Одно из заметных событий июня — концерт Лизы Монеточки: юной екатеринбурженки, исполняющей псевдонаивный поп-рок и ставшей микро-сенсацией в Рунете несколько лет назад. На днях у нее вышел новый альбом «Раскраски для взрослых», записанный совместно с Витей Исаевым, известным как БЦХ. В программе концерта — настоящий рояль вместо более привычного синтезатора.

Когда 7 и 8 июня Где Opera (наб. Обводного канала, 181) Билеты от 500 рублей vk

Felix Kubin

Red Bull Music везет немца Феликса Кубина — эксцентричного электронщика, основателя Gagarin Records и резидента Minimal Wave. Кубин выпускает сольные записи с конца 90-х: в его дискографии какое-то безумное количество альбомов, EP, сплитов и коллабораций в диапазоне от периферийной поп-музыки до ретрофутуризма. Если это имя все же новое для вас, советуем начать с пластинки 2004 года «Matki Wandalki».

Когда 9 июня Где Mosaique (Конюшенная пл., 2В) Билеты 300 рублей facebook

Stereoleto

В лайн-апе Stereoleto-18 удачно сбалансированы привозы и отечественные артисты. Хедлайнер — безусловно, Franz Ferdinand, но и без британцев есть кого послушать. Например, мелодичный поп-фолк от Milky Chance, дрим-поп от Cigarettes After Sex и дрилл-н-бэйс от легендарного Squarepusher (последний выступит на мероприятии Stereonight). Из модных (относительно) свежих — «Пошлая Молли», ЛСП, Гречка и Томми Кэш. Из, опять же, относительных старичков — Tequilajazzz, «Кирпичи» и Jimi Tenor. Отдельно советуем обратить внимание на коломенскую рок-группу «Дайте танк (!)» и петербургский синт-поп-дуэт «Электрофорез», который не так давно был героем нашей рубрики «Любимое место».

Когда 10–11 июня Где Artplay (Красногвардейская пл., 3) Билеты 1 200 — 4 500 рублей vk

Black Rebel Motorcycle Club

В 2000-е B.R.M.C. вместе с компатриотами The Strokes и прочими героями книги Meet Me in the Bathroom дали новое дыхание рок-н-роллу. В этом году «люди в черном» выпустили альбом «Wrong Creatures» — все тот же старый, добрый гаражный рок. Его и презентуют в «Космонавте».

Когда 12 июня Где «Космонавт» (ул. Бронницкая, 24) Билеты от 2 100 рублей vk

Glintshake

Одна из последних возможностей посетить «Эрарта-сцену»: в конце июня площадка закрывается. Москвичи ГШ, играющие странную аритмичную поп-музыку, выступят с новой программой. В прошлом году ГШ были в лайн-апе фестиваля Iceland Airwaves — их выступление записала известнейшая сиэтловская радиостанция KEXP (почти невероятная история — с учетом того, что сейчас группа исполняет русскоязычные песни), здесь его можно посмотреть целиком.

Когда 22 июня Где «Эрарта-сцена» (29-я линия В.О., 2) Билеты от 400 рублей vk

Фестиваль «Гарнир»

Смотр андеграундной музыки от московского агентства Connected (известно по фестивалю «Боль»). Среди участников — не раз выступавший в Петербурге канадский дуэт Japandroids, москвичи «Пасош» (с обязательной песней о нестрашной России), домашний панк от Sonic Death, а также «Кобыла и трупоглазые жабы» и другие достойные люди.

Когда 30 июня Где Opera (наб. Обводного канала, 181) Билеты 700 рублей vk

Kito Jempere Band ft. Jimi Tenor, Mujuice and Love Orchestra

Kito Jempere — псевдоним петербуржца Кирилла Сергеева, выходца из симпатичного биг-бэнда Uniquetunes. На главной сцене Новой Голландии он выступит с каким-то невероятным составом: помимо собственно Kito Jempere Band (диджей Леонид Липелис и продюсер и звукорежиссер Роман Уразов), будут финская джазовая легенда Джими Тенор, электронщик Mujuice, участники групп IOWA, Manizha, Videatape, Long Arm, SunSay, «Ассаи», Kuznya Band, «Кондаков Трио», а также укороченный состав Симфонического оркестра — всего 30 человек. Исполнят симфонические аранжировки танцевальной электронной музыки. Концерт запишут как альбом и выпустят на виниле, а также в виде фильма.

Когда 30 июня Где Новая Голландия Билеты бесплатно newhollandsp

Waves Music Festival

Очередной хип-хоп-фестиваль с неплохим составом участников. Среди них — один из самых ярких представителей российской танцевальной сцены Feduk, рэпер Хаски, остромодный уфимец Boulevard Depo, практикующий трэп Yanix, участник батла Versus ATL и другие.