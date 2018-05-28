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Планы на сезон28 мая 2018

От Земфиры до Ника Кейва: 14 концертов и семь фестивалей лета в Петербурге А также плейлист из 35 песен

От Земфиры до Ника Кейва: 14 концертов и семь фестивалей лета в Петербурге
На фотографии: Felix Kubin

Июнь

Tim Hecker

Канадец Тим Хекер практикует эмбиент, дрон и глитч, его «Harmony In Ultraviolet» — один из самых важных альбомов 2000-х. В июле Хекер перевыпускает две первые пластинки, новый материал тоже имеется (см. трек Rose Light в нашем плейлисте). Концерт обязателен для посещения всем ценителям экспериментальной электроники — особенно если вы не видели Хекера 10 лет назад на фестивале Skif.

Когда

1 июня

Где

Mosaique (Конюшенная пл., 2В)

Билеты

1600 рублей

vk

Noel Gallagher’s High Flying Birds

Oasis распались почти 10 лет назад — с тех пор старший из братьев Галлахеров, Ноэль, выступает с группой Noel Gallagher’s High Flying Birds. Играют бодрый британский рок с уклоном в психоделию, выпустили уже три альбома — последний, «Who Built the Moon?», вышел как раз в прошлом году, его неплохо приняла критика. В отличие от Лиэма, продолжающего язвить и яриться в твиттере, Галлахер-старший давно помирился с заклятым врагом — Дэймоном Албарном из Blur: на последнем альбоме Gorillaz есть их совместная работа.

Когда

1 июня

Где

А2 (пр-т. Медиков, 3)

Билеты

от 2 800 рублей

a2

Ozzy Osbourne

«Крестный отец метала» выходит на пенсию: концерт в «Ледовом» — возможно, последний шанс увидеть Оззи (впрочем, финальные гастроли продлятся до 2020 года). Классика Black Sabbath в репертуаре будет, а вообще примерный сетлист можно посмотреть тут.

Когда

3 июня

Где

«Ледовый дворец» (пр-т. Пятилеток, 1А)

Билеты

от 4 000 рублей

vk

The Kills

Дуэт вокалистки Элисон Моссхарт и гитариста Джейми Хинса (плюс драм-машина), который в 2000-е часто сравнивали с White Stripes, в отличие от тандема Уайтов, продолжает выступать. The Kills — резиденты уважаемого лейбла Domino, последняя пластинка «Ash & Ice» (минимализм, строгие гитарные риффы и порочный вокал) вышла пару лет назад.

Когда

4 июня

Где

«Космонавт» (ул. Бронницкая, 24)

Билеты

от 2 200 рублей

facebook

Монеточка

С приходом арт-директора Александра Яковлева в Opera — клуб в ДК Цюрупы, так и неслучившемся креативном пространстве — программа стала по-настоящему интересной. Одно из заметных событий июня — концерт Лизы Монеточки: юной екатеринбурженки, исполняющей псевдонаивный поп-рок и ставшей микро-сенсацией в Рунете несколько лет назад. На днях у нее вышел новый альбом «Раскраски для взрослых», записанный совместно с Витей Исаевым, известным как БЦХ. В программе концерта — настоящий рояль вместо более привычного синтезатора.

Когда

7 и 8 июня

Где

Opera (наб. Обводного канала, 181)

Билеты

от 500 рублей

vk

Felix Kubin

Red Bull Music везет немца Феликса Кубина — эксцентричного электронщика, основателя Gagarin Records и резидента Minimal Wave. Кубин выпускает сольные записи с конца 90-х: в его дискографии какое-то безумное количество альбомов, EP, сплитов и коллабораций в диапазоне от периферийной поп-музыки до ретрофутуризма. Если это имя все же новое для вас, советуем начать с пластинки 2004 года «Matki Wandalki».

Когда

9 июня

Где

Mosaique (Конюшенная пл., 2В)

Билеты

300 рублей

facebook

Stereoleto

В лайн-апе Stereoleto-18 удачно сбалансированы привозы и отечественные артисты. Хедлайнер — безусловно, Franz Ferdinand, но и без британцев есть кого послушать. Например, мелодичный поп-фолк от Milky Chance, дрим-поп от Cigarettes After Sex и дрилл-н-бэйс от легендарного Squarepusher (последний выступит на мероприятии Stereonight). Из модных (относительно) свежих — «Пошлая Молли», ЛСП, Гречка и Томми Кэш. Из, опять же, относительных старичков — Tequilajazzz, «Кирпичи» и Jimi Tenor. Отдельно советуем обратить внимание на коломенскую рок-группу «Дайте танк (!)»  и петербургский синт-поп-дуэт «Электрофорез», который не так давно был героем нашей рубрики «Любимое место».

Когда

10–11 июня

Где

Artplay (Красногвардейская пл., 3)

Билеты

1 200 — 4 500 рублей

vk

Black Rebel Motorcycle Club

В 2000-е B.R.M.C. вместе с компатриотами The Strokes и прочими героями книги Meet Me in the Bathroom дали новое дыхание рок-н-роллу. В этом году «люди в черном» выпустили альбом «Wrong Creatures» — все тот же старый, добрый гаражный рок. Его и презентуют в «Космонавте».

Когда

12 июня

Где

«Космонавт» (ул. Бронницкая, 24)

Билеты

от 2 100 рублей

vk

Glintshake

Одна из последних возможностей посетить «Эрарта-сцену»: в конце июня площадка закрывается. Москвичи ГШ, играющие странную аритмичную поп-музыку, выступят с новой программой. В прошлом году ГШ были в лайн-апе фестиваля Iceland Airwaves — их выступление записала известнейшая сиэтловская радиостанция KEXP (почти невероятная история — с учетом того, что сейчас группа исполняет русскоязычные песни), здесь его можно посмотреть целиком.

Когда

22 июня

Где

«Эрарта-сцена» (29-я линия В.О., 2)

Билеты

от 400 рублей

vk

Фестиваль «Гарнир»

Смотр андеграундной музыки от московского агентства Connected (известно по фестивалю «Боль»). Среди участников — не раз выступавший в Петербурге канадский дуэт Japandroids, москвичи «Пасош» (с обязательной песней о нестрашной России), домашний панк от Sonic Death, а также «Кобыла и трупоглазые жабы» и другие достойные люди.

Когда

30 июня

Где

Opera (наб. Обводного канала, 181)

Билеты

700 рублей

vk

Kito Jempere Band ft. Jimi Tenor, Mujuice and Love Orchestra

Kito Jempere — псевдоним петербуржца Кирилла Сергеева, выходца из симпатичного биг-бэнда Uniquetunes. На главной сцене Новой Голландии он выступит с каким-то невероятным составом: помимо собственно Kito Jempere Band (диджей Леонид Липелис и продюсер и звукорежиссер Роман Уразов), будут финская джазовая легенда Джими Тенор, электронщик Mujuice, участники групп IOWA, Manizha, Videatape, Long Arm, SunSay, «Ассаи», Kuznya Band, «Кондаков Трио», а также укороченный состав Симфонического оркестра — всего 30 человек. Исполнят симфонические аранжировки танцевальной электронной музыки. Концерт запишут как альбом и выпустят на виниле, а также в виде фильма.

Когда

30 июня

Где

Новая Голландия

Билеты

бесплатно

newhollandsp

Waves Music Festival

Очередной хип-хоп-фестиваль с неплохим составом участников. Среди них — один из самых ярких представителей российской танцевальной сцены Feduk, рэпер Хаски, остромодный уфимец Boulevard Depo, практикующий трэп Yanix, участник батла Versus ATL и другие.

Когда

30 июня

Где

А2 (пр-т. Медиков, 3)

Билеты

от 1 300 рублей

vk

На фотографии: Нина Кравиц/Present Perfect Festival

Июль

Земфира и другие

Редкое событие — большой концерт Земфиры в Петербурге. Она станет хедлайнером фестиваля, проходящего под занавес ЧМ-18 (и отчасти к нему приуроченного). Среди уже объявленных других участников — группа Ольги Маркес Alai Oli, остальных организаторы (в лице корпорации PMI) объявят позже. Сначала фестиваль хотели провести на Конюшенной площади, где находится фанзона ЧМ, но все желающие увидеть Земфиру туда бы просто не уместились, так что событие перенесли в «Ледовый», заодно в два раза снизив цену на билет.

Когда

12 июля

Где

«Ледовый дворец» (пр-т. Пятилеток, 1А)

Билеты

от 1 500 рублей

pmishow

Mark Lanegan Band

Один из тех концертов, которые должны были пройти на «Эрарта-сцене», но из-за закрытия площадки их перенесли в другое место. Американский музыкант Марк Ланеган известен как соло, так и по гранж-группе Screaming Trees. В «Космонавте» он выступит с недавним альбомом «Gargoyle» и песнями разных лет.

Когда

18 июля

Где

«Космонавт» (ул. Бронницкая, 24)

Билеты

от 1 200 рублей

vk

Gamma

Одно из главных событий лета — фестиваль электронной музыки от команды m_division: больше чем просто рейв. Откроет его неоклассический музыкант Hauschka. Среди уже объявленных хедлайнеров — мультиинструменталист Peter Broderick, эмбиент от Loscil, техно от Ancient Methods и другие. Место проведения пока не афишируют: в прошлом году это была территория пивоваренного завода имени Степана Разина.

Когда

19–22 июля

Где

площадку объявят позже

Билеты

от 1 000 рублей

vk

Nick Cave & The Bad Seeds

Nick Cave & The Bad Seeds спустя три года возвращаются в Россию. Тогда же, в 2015-м, погиб один из сыновей Ника Кейва: о том, как музыкант и его жена, дизайнер Сьюзи Бик пережили трагедию, рассказывается в документальном фильме One More Time With Feeling — деликатном и пронзительном. Отчасти об этом же — последний альбом «Skeleton Tree», который группа представит в Петербурге.

Когда

25 июля

Где

А2 (пр-т. Медиков, 3)

Билеты

от 3 000 рублей

vk

Present Perfect Festival

Монументальный фестиваль от сообщества Roots United, который на этот раз пройдет не в привычном Музее стрит-арта, а на относительно новой площадке «Порт Севкабель» — главном конкуренте Новой Голландии этим летом. От уже объявленных музыкантов захватывает дух: фанк/соул-легенда Рой Айерс, один из отцов хаус-музыки Ларри Хёрд (aka Mr. Fingers), лучший диджей 2017 года по версии британского журнала Mixmag Нина Кравиц, основатель лейбла BPitch Control Эллен Аллиен и еще почти четыре десятка имен (плюс будут новые анонсы).

Когда

27–29 июля

Где

«Порт Севкабель» (Кожевенная линия, 40)

Билеты

от 2 500 рублей

ppf

VK Fest

Музыка на VK Fest — не то чтобы главная часть программы, но все же важная составляющая. На данный момент известно, что в парке 300-летия выступят Noize MC, Гречка, Little Big, «Аигел», «Хлеб», Елена Темникова, Элджей, Loboda, Feduk и другие — в совокупности более 50 музыкантов в диапазоне от попсы до кумиров «Ионотеки».

Когда

28–29 июля

Где

парк 300-летия Санкт-Петербурга

Билеты

от 1 700 рублей

vk

На фотографии: Die Antwoord

Август

dEUS

Неожиданное возвращение ветеранов бельгийской инди-сцены (старожилы могут помнить выступление dEUS в давным-давно почившем клубе «Платформа»). Группа уже лет шесть ничего не записывала — ну и ладно: услышать вживую «Roses» и «Suds & Soda» будет бесценно.

Когда

9 августа

Где

Zal (наб. Обводного канала, 118)

Билеты

пока не поступили в продажу

facebook

Die Antwoord

Южноафриканская фрик-группа, играющая смесь альтернативного хип-хопа с техно, пару лет назад заявила было о распаде, но быстро выяснилось, что их не так поняли. И вот Die Antwoord едут в Петербург с очередным концертом (пять лет назад у них на разогреве все в том же А2 выступали Little Big). Йо-Ланди и Ninja живьем — зрелище безумное и бодрящее одновременно.

Когда

9 августа

Где

А2 (пр-т. Медиков, 3)

Билеты

от 2 600 рублей

a2

Roger Waters

Эпичное шоу под занавес лета. Роджер Уотерс год назад выпустил новый альбом «Is This the Life We Really Want?», но в СМИ мелькал в основном в связи с активным участием в антиизраильском движении «Бойкот, изоляция и санкции». В Петербург Уотерс едет в рамках тура Us and Them (по песне Pink Floyd) — и классические хиты группы, разумеется, исполнит.

Когда

29 августа

Где

СКК «Петербургский» (пр-т. Юрия Гагарина, 8)

Билеты

от 3 000 рублей

vk

Фотографии: обложка – NAVIGATOR RECORDS, 1 – A-Musik, 2 – Trip records, 3 – Interscope Records

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