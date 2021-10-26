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МЫ В СОЦСЕТЯХ

26 октября 2021

Apple выпустила новую macOS и анонсировала запуск Fitness+ в России

Новый дизайн macOS и виджеты в iOS: Главное с конференции Apple

Часы теперь будут следить, как тщательно вы моете руки

Новый дизайн macOS и виджеты в iOS: Главное с конференции Apple

MacOS Catalina удаляет письма пользователей. Вернуть их можно только частично

Apple пока никак не решила проблему

MacOS Catalina удаляет письма пользователей. Вернуть их можно только частично

Apple выпустила macOS Catalina без приложения iTunes

Система поддерживает Apple Arcade

Apple выпустила macOS Catalina без приложения iTunes

Apple отказалась от iTunes и анонсировала новую iOS с темным режимом

Также компания представила отдельную операционную систему для планшетов и показала обновленный Mac Pro

Apple отказалась от iTunes и анонсировала новую iOS с темным режимом

Apple представила ускоренную iOS и macOS с темным оформлением

Увеличение производительности коснется всех смартфонов, начиная с iPhone 5s

Apple представила ускоренную iOS и macOS с темным оформлением

Apple объявила дату презентации новых продуктов

Ожидаются бюджетные планшеты, ноутбуки и новые версии ПО

Apple объявила дату презентации новых продуктов

На iOS вернулся баг для перезагрузки телефона одним сообщением

Ошибка действует и на macOS

На iOS вернулся баг для перезагрузки телефона одним сообщением

Уязвимость в macOS позволяет менять настройки без пароля

Менять данные можно в магазине приложений App Store

Уязвимость в macOS позволяет менять настройки без пароля

Бесплатный StarCraft, новый патент Amazon и экспансия Bite

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Бесплатный StarCraft, новый патент Amazon и экспансия Bite

Apple представила новые версии всех своих операционных систем

Корпорация анонсировала обновления для macOS, iOS, watchOS и tvOS

Apple представила новые версии всех своих операционных систем