Неолимпийские Игры В Мафию уже не первый сезон играют по телевизору. Твистер — самый распространенный вид коммуникации между людьми на пикниках и домашних вечеринках. Скрэбл для многих заменил воскресную программу по самообразованию, а после выхода в прошлом году «Бесславных ублюдков» Тарантино, едва ли не на каждом лбу успел повисеть цветной стикер с именем Майкла Джексона или Кинг Конга. Look...