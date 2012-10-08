Вклад в МММ: Начало продаж коллекции Maison Martin Margiela x H&M 15 ноября во всём мире стартовали продажи коллекции Margiela для H&M. The Village постоял в очереди за несколько часов до открытия магазина в Петербурге и Москве, общаясь с первыми покупателями.