Внешний вид
Внешний вид (Киев): Катро Заубер, диджейКаждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид
Внешний вид (Киев): Катро Заубер, диджей Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.
Магазины
Вклад в МММ: Начало продаж коллекции Maison Martin Margiela x H&M15 ноября во всём мире стартовали продажи коллекции Margiela для H&M. The Village постоял в очереди за несколько часов до открытия магазина в Петербурге и Москве, общаясь с первыми покупателями.
Магазины
Вклад в МММ: Начало продаж коллекции Maison Martin Margiela x H&M 15 ноября во всём мире стартовали продажи коллекции Margiela для H&M. The Village постоял в очереди за несколько часов до открытия магазина в Петербурге и Москве, общаясь с первыми покупателями.
Услуги и покупки
Коллекция Maison Martin Margiela for H&M начнёт продаваться 15 ноября
H&M объявил дату начала продаж совместной коллекции с Maison Martin Margiela.
Услуги и покупки