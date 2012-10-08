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Внешний вид (Киев): Катро Заубер, диджей
Внешний вид
Внешний вид (Киев): Катро Заубер, диджейКаждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.
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Внешний вид (Киев): Катро Заубер, диджей
Внешний вид

Внешний вид (Киев): Катро Заубер, диджей Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.

Вклад в МММ: Начало продаж коллекции Maison Martin Margiela x H&M
Магазины
Вклад в МММ: Начало продаж коллекции Maison Martin Margiela x H&M15 ноября во всём мире стартовали продажи коллекции Margiela для H&M. The Village постоял в очереди за несколько часов до открытия магазина в Петербурге и Москве, общаясь с первыми покупателями.
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Вклад в МММ: Начало продаж коллекции Maison Martin Margiela x H&M
Магазины

Вклад в МММ: Начало продаж коллекции Maison Martin Margiela x H&M 15 ноября во всём мире стартовали продажи коллекции Margiela для H&M. The Village постоял в очереди за несколько часов до открытия магазина в Петербурге и Москве, общаясь с первыми покупателями.

Услуги и покупки

Коллекция Maison Martin Margiela for H&M начнёт продаваться 15 ноября

H&M объявил дату начала продаж совместной коллекции с Maison Martin Margiela.

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Услуги и покупки

Коллекция Maison Martin Margiela for H&M начнёт продаваться 15 ноября H&M объявил дату начала продаж совместной коллекции с Maison Martin Margiela.