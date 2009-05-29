Маковый рулет Представляю вашему внимания просто восхитительный рулет по рецепту Ники Белоцерковской. Просто потрясающий на вкус и на вид. Рецепт с подробным описанием и фотографиями самой Ники. (текст не менялся) восхитительно когда известные люди умеют такие вкусные штуки готовить!!!