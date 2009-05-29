МАК: Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза
В 2018 году из-за падения самолетов погибли 128 человек
Разрешить выращивать в России наркосодержащие растения для медицинских целей
Законопроект Минпромторга внесли на рассмотрение правительства
МАК озвучил причины крушения самолета главы Total во Внукове
Всего, по версии комитета, к катастрофе привели 16 факторов
Правительство собирается лишить МАК оставшихся полномочий
Предполагается, что расследованием авиапроисшествий займутся независимые российские органы
В России с 6 ноября могут запретить полёты Boeing-737 (обновлено)
МАК отозвал сертификат типа у всех модификаций этого лайнера
Маковый тортик с сливочным кремом Мак - это просто волшебный ингредиент для выпечки! Рулеты, булочки, плюшечки, а вот теперь и тортик))
Маковый рулет Представляю вашему внимания просто восхитительный рулет по рецепту Ники Белоцерковской. Просто потрясающий на вкус и на вид. Рецепт с подробным описанием и фотографиями самой Ники. (текст не менялся) восхитительно когда известные люди умеют такие вкусные штуки готовить!!!