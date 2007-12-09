В Ladurée снизили цены на кондитерские изделия
Стоимость в среднем снизилась на 20 %
В Ladurée снизили цены на кондитерские изделия Стоимость в среднем снизилась на 20 %
Рядом со станцией метро «Площадь Ильича» открылось кафе «The Лапша»
В кафе подают итальянскую пасту, азиатскую лапшу и русские макароны
Рядом со станцией метро «Площадь Ильича» открылось кафе «The Лапша» В кафе подают итальянскую пасту, азиатскую лапшу и русские макароны
Вслед за гречкой в России подорожают рис и макароны
Оптовые цены на продовольственное сырьё уже поднялись
Вслед за гречкой в России подорожают рис и макароны Оптовые цены на продовольственное сырьё уже поднялись
Pasta con gamberetti Вечер. Хотелось приготовить что-нибудь бесхлопотное и вкусное. Увидев в морозилке креветки, мне в голову пришло приготовить макароны с соусом из креветок. Получилось очень вкусно!
Pasta con gamberetti Вечер. Хотелось приготовить что-нибудь бесхлопотное и вкусное. Увидев в морозилке креветки, мне в голову пришло приготовить макароны с соусом из креветок. Получилось очень вкусно!
Макароны- карамельки в сливочном соусе Все блюда съедобны, но некоторые только раз в жизни:) Поэтому мне хотелось бы познакомить вас с блюдом, которое вы сможете приготовить полностью своими руками и удивлять им не раз и не два, а множество раз и каждый раз слышать восторженные комплименты.  ...
Макароны- карамельки в сливочном соусе Все блюда съедобны, но некоторые только раз в жизни:) Поэтому мне хотелось бы познакомить вас с блюдом, которое вы сможете приготовить полностью своими руками и удивлять им не раз и не два, а множество раз и каждый раз слышать восторженные комплименты.  ...
Фетучини (с ветчиной и грибами) Сегодня я задумалась, а чем же приятно удивить своих родных на ужин?
Фетучини (с ветчиной и грибами) Сегодня я задумалась, а чем же приятно удивить своих родных на ужин?
Все делают ЭТО! Мы любим отдыхать, каждый делает это по-своему, у каждого свое представление об идеально проведенном времени и все, я в этом уверен, абсолютно все любят вкусно покушать. ДА, все делают ЭТО, едят)