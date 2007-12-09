Макароны- карамельки в сливочном соусе Все блюда съедобны, но некоторые только раз в жизни:) Поэтому мне хотелось бы познакомить вас с блюдом, которое вы сможете приготовить полностью своими руками и удивлять им не раз и не два, а множество раз и каждый раз слышать восторженные комплименты. ...