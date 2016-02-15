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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Быт обычных людей»: Как жанр «Нового пейзажа» показывает Россию
«Быт обычных людей»: Как жанр «Нового пейзажа» показывает Россию Фотографы против эстетики захолустья
«Быт обычных людей»: Как жанр «Нового пейзажа» показывает Россию

«Быт обычных людей»: Как жанр «Нового пейзажа» показывает Россию
Фотографы против эстетики захолустья

Фотограф Максим Шер — о том, из чего состоит постсоветский город

Фотограф Максим Шер — о том, из чего состоит постсоветский городThe Village узнал у автора серии «Русский палимпсест», почему городское пространство формируется как конструктор

Фотограф Максим Шер — о том, из чего состоит постсоветский город

Фотограф Максим Шер — о том, из чего состоит постсоветский город
The Village узнал у автора серии «Русский палимпсест», почему городское пространство формируется как конструктор